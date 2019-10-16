Война в Сирии: США уходят, турки наступают

Армия Турции установила контроль над несколькими городами Сирии

В Сирии продолжается операция турецких вооруженных сил "Источник мира". Турецкие войска ведут наступательные действия по двум направлениям - Рас-Эль-Айн и Тель-Абьяд - и устанавливают контроль над стратегическими пунктами. О том, что происходит в Сирии и чем это чревато - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

В связи с началом турецкой военной операции на северо-востоке Сирии обстановка в восточных регионах страны значительно обострилась. Формирования "Сирийской национальной армии", созданной турками из джихадистских группировок и остатков "Свободной сирийской армии" (ССА), наступают при поддержке авиации и артиллерии турецких вооруженных сил на районы Кобани, Рас-Эль-Айн, Тель-Абьяд, Айн-Иса. Курдские отряды самообороны постепенно отступают. ВВС Турции бомбят штабы и коммуникации подконтрольных курдам "Сирийских демократических сил" (СДС).

Турецкие войска ведут наступательные действия по двум направлениям - Рас-Эль-Айн и Тель-Абьяд. На одном из них продвинулись примерно на 10-15 км, на другом - углубились на территории Сирии до 30 км и уже успели оборудовать опорный пункт. Подразделения и части вооруженных сил Турции ставят перед собой цель перекрыть стратегическое шоссе М-4 вдоль границы с Турцией, которое связывает экономическую столицу Сирии Алеппо с административным центром Хасеке на северо-востоке страны.

Со стороны ВС Турции в боях принимают участие батальоны командос, силы специальных операций, подразделения танковых войск и артиллерии. Всего в турецких частях насчитывается около 120 танков, 230 боевых бронированных машин, 240 орудий полевой артиллерии. Общая численность ВС Турции, задействованных в операции "Источник мира", достигает 14 тыс. человек.

Кроме того, действия турецкой армии поддерживают формирования ССА или "Новая сирийская армия", причем турки стараются их поставить в первый эшелон наступающих войск. С учетом этих подразделений численный состав сил вторжения достигает примерно 25 тыс. бойцов и командиров. Самое главное - сухопутные войска поддерживают пять эскадрилий ВВС Турции. Ежедневно фиксируется от 12 до 18 самолетовылетов.

На первый взгляд, сравнительно немного для 700-километровой сирийско-турецкой границы. Однако турки наступают всего на двух направлениях, в сравнительно узких полосах.

Тактика турецкого Генштаба заключается в окружении ключевых пунктов курдской обороны и выдавливании местного населения на юг и восток, в направлении границы с Ираком. Уже свыше 120 тыс. жителей были вынуждены бросить свои дома и, спасаясь от турецких войск и отрядов так называемой "Сирийской национальной армии", бежать в города Камышлия и Хасака.

Всего зону боевых действий на севере Заевфратья в ближайшее время могут покинуть до полумиллиона человек. Удары турецкой авиации все чаще приходятся по гражданским объектам, включая лагеря для временно перемещенных лиц и тюрьмы, где содержат бывших боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, ИГИЛ) - в том числе из США и стран Европы - и их семьи.

На начало операции турок под контролем СДС находилось семь мест заключения для захваченных террористов и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц (ВПЛ), в половине которых в том числе содержались жены и дети экстремистов. По данным ООН, в этих тюрьмах и резервациях находились до 110 тыс. человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира.

В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут попросту погибнуть от голода и эпидемий, а террористы - вырвутся на свободу.

Согласно условиям договоренностей с американцами, курдское командование выделяло на охрану мест заключения и лагерей перемещенных лиц наиболее боеспособные подразделения, которых в составе СДС в целом не так уже и много.

После начала турецкой операции и отхода подразделений ВС США от границы с Турцией, что курдские лидеры восприняли как предательство, командующий СДС курдский полевой командир Омар Мазлум выступил с заявлением о том, что на фронт будут переброшены отряды, до этого выполнявшие задачи по охране нефтяных месторождений и границы с Ираком на юге провинции Дейр-Эз-Зор, а также подразделения, задействованные в обеспечении безопасности тюрем и лагерей.

Сокращение количества охранников и удары турецкой авиации закономерно привели к бегству узников. Уже 11 октября, после того, как авиаудар повредил здание тюрьмы и ограждение периметра в центре содержания пленных "игиловцев" возле города Камышлия, оттуда сбежали пятеро (по другим данным - 15) боевиков, прихвативших оружие убитых в результате удара охранников.

В центре содержания бывших "игиловцев" под Маликией на северо-востоке провинции Эль-Хасака произошел мятеж. 12 октября несколько десятков человек захватили заложников, транспорт, силой освободили свои семьи из расположенного неподалеку лагеря перемещенных лиц и скрылись "в неизвестном направлении".

Весьма велика вероятность возвращения иностранцев, воевавших на стороне запрещенного в России ИГ в Сирии, к себе домой - в Европу.

Что касается сопротивления курдов, то оно в любом случае будет сломлено, поскольку турецкая армия значительно превосходит их в тяжелых вооружениях и, самое главное, господствует в воздухе. Да и надо прямо сказать, боеспособность курдов в некоторых источниках носит явно преувеличенный характер.

Лучшие подразделения и части курдов по боеспособности можно сравнить разве что с батальонами и бригадами сирийского генерала Хасана Сухела. Иными словами, курды могут побеждать только в боях с примерно такими же соперниками. Если они сталкиваются с современной армией, обученной и оснащенной по стандартам НАТО боевыми самолетами, вертолетами, танками, артиллерией, средствами разведки, РЭБ, то поражение курдов предопределено.

О начале операции "Источник мира" турки сообщили российскому военному атташе в посольстве в Анкаре. Командование группировки ВС РФ в Сирии об этом в известность своевременно поставлено не было. Однако сегодня по средствам связи происходят один-два разговора каждый день.

Каков возможный выход для курдов видится в сложившейся ситуации? Пожалуй, единственный вариант - отойти от границы, сложить оружие. Наиболее боеспособные части после соответствующего переформирования возможно включить в состав регулярных вооруженных сил Сирии.

Другой вариант - погибнуть в бою. Пожалуй, никакого другого выхода для формирований СДС нет. Сегодня им ради выживания надо попросту "прижаться" к сирийскому правительству. И это реальность, которую руководителям курдов надо так или иначе принять. Сегодня все против курдов - именно так можно охарактеризовать сегодня обстановку.

Курдам в самом начале антитеррористической операции по разгрому ИГ делались предложения со стороны командования группировки ВС РФ в Сирии и некоторой части сирийского руководства о возможном сотрудничестве. И поначалу со стороны курдов было некоторое движение навстречу. Однако их тогда быстро взяли под контроль американцы, и все дискуссии о взаимодействии сами по себе затухли. По сути дела, тогда американцы взяли курдов на довольствие, выплачивали им изрядные суммы в долларах за участие в боевых действиях против ИГ. На это, по большому счету, курды и жили.

К тому же подавляющая часть сирийской элиты в тот период категорически не хотела даже слышать о любой форме сотрудничестве с курдами, тем более ими вопрос о территориальной целостности Сирии, мягко скажем, подвергался сомнению. Однако в последнее время ситуация кардинально изменилась. Курды теперь уже сами просят ввести войска Сирии на подконтрольные им территории.

К слову говоря, на договоренности с курдами пытались выйти и в ходе предыдущей операции ВС Турции - "Оливковая ветвь". Вооруженные силы Сирии хотели тогда войти в город Африн, за который велись напряженные бои. Курды начали торговаться. В конечном итоге в Африне укрепились турки и стали самым активным образом работать по изменению этнического состава населения этой части Сирии.

Единственное, чего следует избежать при вводе сирийских войск в северо-восточные районы страны - возможных столкновений с подразделениями США в районах Мембиджа и Кобани. Сирийцы уже стоят на блок-постах в окрестностях Мембиджа.

Каких-либо укрепленных районов после себя американцы не оставят. Все их фортификационные сооружения в регионе - сугубо полевого типа, аэродромы - с грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Говоря об итоге присутствия американце в регионе, надо сказать, что они так и не смогли предложить Ближнему Востоку никакой повестки.

Как считают эксперты в самих США, американские войска не имеют сегодня в Сирии ни соответствующего мандата, ни целей, достижимых в военном отношении.

В составе ВС США на северо-востоке Сирии - подразделения морской пехоты и сил специальных операций. Общая численность контингента символическая и не превышает 150-200 бойцов и командиров. С учетом остальных западных государств - участников коалиционных сил - около 2500 человек. Задача на вывод воинского контингента США поставлена, планы и графики разработаны. Пока нет ясности только с конкретными сроками.

Что касается других влиятельных игроков в регионе, в частности, Ирана, то пока Тегеран, за исключением вербальных заявлений, никаких иных действий не предпринимал. В Тегеране, безусловно, заинтересованы в создании шиитского коридора вплоть до Средиземного моря, который должен пройти по территории Сирии. Однако усиление позиций Ирана в Сирии многим другим участникам событий в регионе представляется нежелательным. Особенно это беспокоит Израиль.

Кроме того, с помощью каких средств Тегераном будет выполнена задача по построению коридора, не совсем понятно. Достаточно только оценить боеспособность бригад Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По численности это соединение не превышает обычного мотострелкового батальона. В бригаде КСИР 5-7 офицеров, до 20 сержантов, а все остальные - мобилизованные крестьяне - афганцы или иракцы.

Причем через каждые 3-4 месяца происходит полная смена личного состава.

В свое время российские специалисты с огромным трудом подготовили танковый батальон КСИР - дали им танки, за четыре месяца выучили личный состав. А руководство КСИР после завершения обучения распустило личный состав по домам. И все пошло прахом. Танки почти год стояли без дела. Так что боеспособность частей КСИР очень преувеличена.

Что будет дальше? Когда турки уйдут из северо-восточных районов Сирии? Пока они никуда не ушли из Северного Кипра, Эль-Баба, Африна, Идлиба. Что касается приграничных с Турцией районов Сирии, занятых турецкими войсками, то в этих регионах проводится активное отуречивание местного населения, открываются филиалы турецких университетов, банки, на турецком языке ведется обучение в школах.

По всей видимости, операция "Источник мира" закончится в тот момент, когда турецкая армия выйдет на международную трассу М-4. Однако вовсе не исключено, что потом вдоль этой трассы в считанные месяцы будет построена бетонная стена в несколько метров высотой.

В целом на фоне проведения турецкой армией операции на северо-востоке Сирии общая обстановка в стране существенным образом обострилась. Оживились спящие ячейки ИГИЛ практически во всех провинциях Сирии, особенно на юге.

Но неспокойно и на севере Сирии. К примеру, в провинции Идлиб турки контролируют только незначительную часть вооруженных формирований.

Террористы каждый день осуществляют до 20-30 обстрелов правительственных войск Башара Асада. Более того, значительную часть из вооруженных формирований, особо лояльных Анкаре, турки вывели из Идлибской зоны деэкскалации и перебросили для участия в боевых действиях на северо-востоке Сирии против курдов. Таким образом, не будет большим преувеличением сказать, что теперь турки в Идлибе вообще мало что контролируют.

Некая щекотливость обстановки в Идлибе заключается даже и в том, что 9-й наблюдательный пункт ВС Турции в этой провинции оказался на территории, контролируемой войсками Асада. Это явилось следствием боевых действий, в результате которых формирования террористов в южной части провинции, в основном в окрестностях Хан-Шейхуна, были разгромлены и отступили в центральную часть Идлиба.

Именно с этих районов провинции велись обстрелы российской авиабазы Хмеймим из реактивных систем залпового огня. Отсюда же запускались беспилотники, которые пытались нанести удары по российским самолетам на стоянках авиабазы Хмеймим.

Но террористов уничтожили и заставили отступить, а турецких военнослужащих на наблюдательном посту номер 9 теперь снабжают продуктами питания, пресной водой и медикаментами россияне с Хмеймима. Характерная деталь - при проезде мимо турецкого поста на мобильных телефонах российских военнослужащих высвечивается надпись - "Добро пожаловать в Турцию".

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).[/i]

Михаил Ходаренок