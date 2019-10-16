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16.10.2019
Военное обозрение

Американские стратеги В-52 отработали удары по целям в Северном море

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Американские стратегические бомбардировщики В-52, переброшенные на прошлой неделе в Европу, отработали нанесение ударов по целям в Северном море. Об этом сообщают западные авиационные ресурсы.

Источник изображения: U.S.AirForse

Как следует из опубликованных данных, пара американских стратегов В-52, взлетевших с авиабазы Милденхолл в Англии, в ходе трехчасового полета совершили серию заходов с имитацией авиаударов по полигону на острове Влиланд в Северном море, принадлежащему Нидерландам. Воздушное пространство в районе учений закрывалось для гражданских самолетов.

Участвовавшие в учениях бомбардировщики В-52 прибыли на передовую базу Фэрфорд в Великобритании с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана в составе четверки стратегов. При этом три из них, перед посадкой в Англии, осуществили подлеты к российским границам в Калининградской области, после чего, не долетев около 230 км от главной базы Балтфлота, разворачивались и уходили на аэродром в Британии.

В рамках переброски Командование глобального удара планирует отработать способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США

- говорится в сообщении ВВС США.

Напомним, что американские стратеги В-52 уже отрабатывали нанесение ударов по российской территории, имитируя атаку в районе Калининградской области. Тогда в маневрах участвовало до шести бомбардировщиков.

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