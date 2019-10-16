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16.10.2019
Lenta.ru

Российские компании оценят с помощью "светофора"

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ЦБ РФ
ЦБ РФ.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Их поделят на три группы, каждой из которых присвоят свой цвет.

О готовящемся нововведении рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, принцип "светофора" станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, более удобной для банков, которым теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам.

Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны будут подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Платформа уже получила предварительное название Know Your Customer ("Знай своего клиента", KYC), неофициально участники рынка называют ее "светофором". ЦБ будет анализировать операции предприятий, их добросовестность при уплате налогов, а также репутацию и поведение и в зависимости от этих факторов присваивать один из трех цветов: красный, желтый или зеленый. Участников первой группы будут проверять особенно тщательно в режиме реального времени, второй — выборочно, третьей — в обычном порядке.

Поводом для разработки нового подхода стали многочисленные жалобы банков, которые обязаны исполнять требования закона о борьбе с отмыванием средств. Он предусматривает перечень условий и параметров, по которым подозрительных клиентов заносят в черный список и отказывают в обслуживании. При этом зачастую в него попадают законопослушные компании и граждане, что наносит ущерб и им самим, и банкам.

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Страны
Россия
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