Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Волга-Днепр" идет на посадку

Как стало известно Ulnovosti.ru, в ульяновском офисе "Волга-Днепр" до сегодняшнего дня зарплата не выплачена работникам за сентябрь месяц. Более того, по сообщениям самих работников, перспективы ее весьма туманны. Коллективу предложено написать добровольные заявления об отказе от зарплат до января 2020 года. Тем специалистам, кто захочет уволиться, препятствовать не будут.

Грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" (с) Группа компаний "Волга-Днепр"

При этом в компании параллельно ведутся сокращения сотрудников, как в Ульяновске, так и в управляющей компании в Москве и зарубежных офисах.

На самом деле причин возникновения сложившейся ситуации немало, и копились они, как утверждает наш источник в "Волга-Днепре", не один год. Во-первых, из-за политической ситуации и введенных в 2018 году санкций компания была вынуждена отказаться от перевозок в интересах стран НАТО, которые приносили львиную долю прибыли. В 2017 году страны НАТО договорились оплатить "Волга-Днепру" 973 летных часа, в 2018-ом - 980. Один летный час российской компанией, согласно открытым данным, на тот период оценивался для НАТО в 23 тыс. евро. То есть за только за 2017 год "Волга-Днепр" могла получить около 22 млн. евро.

Во-вторых, разлад в отношениях Украины и России привел к тому, что ГК "Антонов" отказался продлевать летную годность волгаднепровским АН-124-100, из-за чего большая часть парка простаивает, не имея возможность выполнять коммерческие перевозки. А "Русланы" в свое время кормили группу компаний, в том числе покрывая расходы на ведение убыточного бизнеса на "Боингах", который, как свидетельствуют источники в компании, прибыльным так и не стал.

В-третьих, была сокращена большая часть коммерческой службы - команды, имеющей большой опыт продаж грузовых рейсов по всему миру. Вместе с командой были потеряны и связи со многими ключевыми партнерами. В том числе крупными брокерами, определяющими игроков на ключевых рынках для ведения бизнеса авиагрузовых перевозок стран, в частности в США.

Ну, и "вишенкой на торте" экономической ситуации в "Волга-Днепре" называют сделку по приобретению двадцати "Боингов 747-8", которая была анонсирована в 2016 году на Международном авиасалоне в Фарнборо. Под этот проект грузовая компания была вынуждена взять огромный кредит, на погашение которого в настоящее время направлена львиная часть средств, что, конечно, не может не отражаться на финансовой ситуации.

По имеющейся информации, операционный дефицит компании в октябре составит 100 млн. долларов, при уже имеющемся в 200 млн. долларовом долге "Волга-Днепр", поэтому собственники были вынуждены обратиться к коллективу с просьбой "занять" до лучших времен. Хорошо конечно, если эти лучшие времена наступят, ведь авиакомпания "Волга-Днепр" является для Ульяновска одним из крупнейших налогоплательщиков и крупным работодателем, обеспечивающим работой более 1000 человек. От благополучия "Волга-Днепра" зависит и существование аэропорта "Восточный", где базируются "Русланы" и "АНы". В стабильной работе грузового авиаперевозчика как никто другой заинтересована Ульяновская область, но пока оптимизма у коллектива мало: не так много зарабатывают люди, поэтому не верят в то, что помогут покрыть огромные долги авиагиганта. К тому же есть информация о том, что если "Волга-Днепр" не поправит свое финансовое положение, то уже в 2020 году против авиаперевозчика возможно возбуждение процедуры банкротства со стороны кредитующей стороны из-за тех самых 20 закупленных "Боингов".