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16.10.2019
Военное обозрение

В Индии решили реализовать импортозамещение снайперских винтовок

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В Индии заявили о необходимости в сжатые сроки реализовать программу по превращению страны в "крупный мировой центр производства военно-технической продукции". Как отмечают в военном ведомстве Индии, страна должна планомерно сокращать зависимость от иностранных поставок в оборонной сфере.

Источник изображения: сайт компании SSS Defense

Одно из направлений индийского варианта программы импортозамещения – стрелковое оружие. Так, заявлено, что Индия создаёт собственную линейку снайперского оружия для последующего внедрения в силовые структуры, включая вооружённые силы страны.

В индийских СМИ приводится заявление руководителя фирмы SSS (Stumpp Schuele&Somappa Springs) Defense (входит в оборонно-промышленный сектор Индии) Сатиша Махани:

Мы начали проектировать и разрабатывать снайперские винтовки после начала реализации программы "Make in India" в оборонной сфере. Мы создадим два варианта снайперского оружия. Это полностью индийская разработка.

Речь идёт о снайперских винтовках под патроны 7,62x51 мм и .338 Lapua Magnum (8,670 мм) с вариантами длины ствола от 20 до 24 дюймов.

Сатиш Мачани:

Наша компания долгие годы специализировалась на производстве систем амортизации для автомобилей, затем мы стали поставлять компоненты оружия. Теперь наша идея и задача состоит в том, чтобы создать полную линейку снайперского оружия.

По словам Мачани, в компании работает собственный исследовательский центр.

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Индия
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