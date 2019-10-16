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16.10.2019
Военное обозрение

Стало известно, какие санкции США ввели против Турции

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Президент США Дональд Трамп решился на введение ограничительных мер в отношении Анкары. Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Трамп, как выясняется, подписал указ, который подразумевает введение санкций в отношении Турции за ведение боевых действий на севере Сирии. По словам Помпео, санкции призваны остановить боевую операцию, которую осуществляет турецкая армия на сирийской территории - в районах компактного проживания курдов.

Источник изображения: topwar.ru

Какие конкретно санкции против Турции ввёл Трамп?

Речь идёт об ограничительных мерах в отношении частных физических и юридических лиц, которые связаны с турецкими властями и имеют отношение к силовой операции, названной Анкарой "Мирный источник". Эти лица будут определяться американским Госдепартаментом и министерство финансов.

Добавлено, что санкции должны предотвратить дальнейшие действия "по подрыву мира на северо-востоке Сирии".

Минфин США уже воспользовался своей возможностью и ввёл персональные санкции против министров энергетики и обороны Турции – Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. Также под санкции попал зампред главной на сегодняшний день турецкой политической силы – партии справедливости и развития. Имя этого политика Сулейман Сойлу. Под санкционное давление со стороны США попали и упомянутые выше ведомства – Минобороны и Минэнерго Турции. С ними запрещается ведение сделок, заключение новых контрактов.

Тем временем министр обороны Турции Хулуси Акар, как пишет турецкое информагентство Anadolu, провёл "конструктивные телефонные переговоры" с российским коллегой Сергеем Шойгу. Они были посвящены ситуации на севере Сирии.

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Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
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