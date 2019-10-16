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16.10.2019
Военное обозрение

Кибервойска США планируют прибыть в Польшу

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В американских вооруженных силах тестируют новую концепцию взаимодействия киберподразделений и подразделений БПЛА Cyber Squadron Initiative.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно новой концепции, командование ВВС США планирует использовать в зоне выполнения задач специальные кибергруппы для обеспечения защиты БПЛА от воздействия со стороны противника.

В случае успешной апробации взаимодействия таких групп с беспилотными системами, они будут приданы каждому авиакрылу БПЛА, входящему в состав американских военно-воздушных сил.

Напомним, с мая 2018 года на польской авиабазе Мирославец размещена эскадрилья разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper из состава 52-го истребительного авиакрыла ВВС США.

Учитывая тот факт, что лучшая защита – это нападение, планируемые к размещению группы будут располагать возможностями проводить наступательные кибероперации. И в случае реализации намеченных Вашингтоном планов прибытие "боевых хакеров" в Мирославец станет первым фактом размещения подобного рода подразделений у границ Российской Федерации.

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
ИТ
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