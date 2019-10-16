СНГ: потерянный мир

Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик

Руководство России начинает осознавать глубину провала политики, выстроенной с нашими ближайшими соседями – странами Содружества. Конфронтация с самым надежным союзником на постсоветском пространстве – Белоруссией, а до этого охлаждение отношений с не менее преданным, казалось бы, партнером – Арменией показывают, что СНГ из пояса дружественных республик быстро превращается в зону отчуждения, а то и потенциальных угроз.

Процесс грамотно направляют наши "заклятые друзья" на Западе, а также дальновидные товарищи на Востоке, чтобы ослабить влияние России, усилить свои политические, экономические и военные позиции на пространствах бывшего Советского Союза.

Общий рынок без хозяина

Кто виноват? Первым претендентом на звание не справляющегося с обязанностями является, естественно, внешнеполитическое ведомство. В структуре МИДа РФ существует аж четыре департамента по связям со странами СНГ. Казалось бы, все предпосылки для напористой работы на этом поле есть. А результата нет. Почему?

МИД редко подвергается критике. Глава ведомства Сергей Лавров заслуженно входит в тройку наиболее популярных политиков России, ибо этот дипломат еще советской школы во многом олицетворяет жесткий отпор Западу в его разнообразных притязаниях. Однако деятельность заместителя министра, курирующего отношения со странами СНГ, вызывает много вопросов.

“ Один из наиболее эффективных факторов собирания братских республик – Министерство обороны ”

Дело, конечно, не только в личности человека. Внешняя политика хотя и ассоциируется с МИДом, является комплексной системой с множеством действующих лиц. Международная деятельность давно перестала быть прерогативой дипломатов. Внешне незаметную, но весомую роль играет администрация президента РФ. Например, помощник главы государства Владислав Сурков уверенно оттирает МИД от вопросов, связанных с Украиной и другими странами Содружества.

Почти все министерства и ведомства имеют обширные связи за рубежом. Более того, даже частный бизнес ныне является не только признанным, но зачастую и решающим игроком во внешнеполитических раскладах. Государственное руководство не особенно скрывает, что поддержка крупного бизнеса во многом задает международные приоритеты.

Тем не менее при наличии такого числа влиятельных участников игра на поле СНГ выглядит как поражение с разгромным счетом. Российская внешнеполитическая система по сути растеряла всех союзников не только в дальнем зарубежье, но и среди еще недавно братских республик.

Отход от России не является неким естественным, объективным процессом. Мы слишком крепко связаны столетиями совместной жизни и борьбы с внешними врагами, единством экономики, науки и культуры, систем образования и здравоохранения, возникших во времена царской России и получивших качественно новое развитие в СССР. Разрыв губительно сказывается на всех без исключения странах бывшего Союза. Так что именно центростремительные, а не центробежные силы наиболее естественны. Что препятствует восстановлению союза наших братских народов?

Прежде всего амбиции национальных элит. Внешние признаки самостоятельности (государственные визиты, ковровые дорожки и т. д.) не могут не тешить лидеров молодых стран. А если к этому добавить возможность "независимо" эксплуатировать хозяйство, доставшееся в наследство от СССР, и природные ресурсы, привлекательность "суверенности" повышается в разы.

Внешний фактор. Никто из наших "партнеров" не заинтересован в возрождении России как мощного государства. Оторвать от нас экс-советские республики, включить их в зону своего влияния – стратегическая цель многих мировых и региональных держав. Некоторые внедряются в сферу влияния России исподволь, задействуя прежде всего экономические рычаги. Другие, особенно "доброжелатели" из НАТО, ведут себя агрессивно, используя весь арсенал подкупа, экономического и политического шантажа.

Нежелание части правительства РФ, особенно его экономического блока, что-либо делать на пространствах бывшего СССР. СНГ им неинтересен. Если те, кто определяет экономическую политику страны, не особенно стремятся инвестировать в собственное производство, то трудно ожидать от них долгосрочных капиталовложений в соседние страны. Даже если это вызывается историческими, стратегическими интересами России.

Отсутствие заинтересованности крупного бизнеса в инвестировании в СНГ. Это определяется структурой олигархической верхушки РФ. Прежде всего это нефтегазовые и металлургические компании, для которых СНГ не представляет особого интереса. Обрабатывающая промышленность России, которой нужны были бы рынки сбыта в СНГ, находится в полуразгромленном состоянии. Предложить нечего. Да и рынки там уже давно заняты нашими конкурентами с Запада и Востока. Нужны особые усилия, долгосрочные капиталовложения, чтобы вернуться на эти рынки. А на это нет ни желания предпринимателей, ни воли правительства.

Отсутствие четкой стратегии развития отношений с соседними странами и эффективной программы (как модно говорить – "дорожной карты") ее реализации. Это проистекает из незаинтересованности в СНГ влиятельных членов правящей элиты, нехватки государственного мышления на верхних этажах власти и способности мыслить долгосрочными категориями.

Слабость взаимодействия между теми, кто занимается вопросами сотрудничества с СНГ ввиду отсутствия координирующего органа. Министерство по делам Содружества было закрыто в мае 2000 года, просуществовав в разных формах менее девяти лет. Его функции были распределены между МИДом и Минэкономразвития. С тех пор "взаимодействие" идет по схеме "лебедь, рак и щука". Все тянут в свою сторону, а воз и ныне там. Многие лишь имитируют, что тянут.

В принципе координирующий орган в структуре власти России есть. Это Совет национальной безопасности. Можно не сомневаться, что он укомплектован опытными сотрудниками. Вопрос в его полномочиях. Имеет ли он право если не прямо указывать, то давать такие "рекомендации", которые невозможно не принять? В этом есть сомнения. Да и сам Совбез как-то не стремится, по крайней мере на первый взгляд, брать на себя координацию внешнеполитической деятельности. Как это делает, например, Государственный департамент США.

Разумеется, этот список не исчерпывает проблем, которые тормозят, а то и отбрасывают вспять наши отношения с соседними странами. Но в целом их "вторичность", восприятие СНГ как неких "бедных родственников", которые, мол, никуда не денутся, является основной причиной провала политики на этом направлении. Все увлеченно занимаются "выстраиванием" связей с нашими недругами на Западе. На СНГ просто нет времени.

Кстати, одним из наиболее эффективных факторов стягивания воедино братских республик является Министерство обороны. Служба в Советской армии была мощнейшей школой интернационализма, сплачивания народов СССР. В каждом подразделении служили представители многих национальностей. А что такое армейское братство, вряд ли нужно рассказывать тому, кто служил в СА. И сегодня часть командного состава вооруженных сил стран СНГ составляют выпускники советских военных училищ и академий. Вооружение и военная техника минимум на 90 процентов советского или российского производства. Я уж не говорю о том, что боевое содружество армий СНГ создает крупный рынок для нашего ОПК.

Между тем сегодня хватает желающих оттяпать кусок этого рынка, и если хлопать ушами, его можно потерять. Почему президент Трамп столь энергично требует от союзников по НАТО неукоснительного исполнения решения о выделении сейчас уже не менее трех процентов ВВП каждой страны на оборонные расходы? Да потому, что это обеспечивает постоянную загрузку мощностей ВПК США.

Как исправить ошибки

Что нужно делать? Прежде всего изменить отношение к странам СНГ как к второстепенным партнерам по сравнению с крупными державами Запада и Востока. Это вопрос постановки стратегических целей. Давно известно, что Россия может быть или великой, или никакой. Для восстановления реального статуса сверхдержавы нашей стране жизненно необходимо возрождение союза братских народов, который столетиями ковался в трудах и боях.

“ Защита школ и вузов с обучением на русском языке – стратегическая задача российского правительств ”

Это не имперские амбиции. Это вопрос исторической необходимости, причем не только для нас. СНГ нужна сильная Россия с ее огромным рынком, пока еще сохраняющимися обширными кооперационными цепочками и Вооруженными Силами для защиты от внешних опасностей. России же нужны соседние страны, экономические, культурные и геостратегические связи с которыми определяли устойчивость и развитие нашей общей Родины на протяжении веков.

Никакой экспансии тут нет. Россия стремилась к выходу на естественные границы, и это окончательно произошло в государственно-правовой форме СССР в ХХ веке. Примечательно, что, имея в 1945 году почти безграничные возможности для расширения своей территории на западе и востоке, Советский Союз ограничился лишь присоединением Калининградской области и возвращением Сахалина и Курильских островов. Почему? Да именно потому, что страна вернулась в естественные границы и дальнейшее расширение скорее породило бы новые проблемы. А то, что произошло в 1991 году, когда Россия оказалась территориально отброшена на века назад, является как раз неестественным явлением, и как любая историческая ошибка, это рано или поздно должно быть исправлено.

Подчеркну: это в интересах не только нынешней РФ, но и всех бывших братских республик. Без возрождения союза с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, другими составными частями СССР ни Россия, ни ее соседи не смогут подняться, выйти из тяжелейшего кризиса, в который нас вогнали прозападные силы. Разумеется, речь не идет о восстановлении Союза в его прежнем виде. Новое объединение будет возникать в разных формах и с разной скоростью на основе добровольного решения народов, подкрепленного вполне очевидными экономическими потребностями.

Но если цель – восстановление общего государства, то и средства должны быть соответствующими. На это направление следует выдвинуть наиболее сильные кадры. Возможно, было бы целесообразно подумать о воссоздании профильного ведомства. Системой налоговых льгот и преференций нужно повернуть дело так, чтобы российским предпринимателям было выгодно работать в СНГ. И соответственно государство должно жестко защищать их в случаях ущемления интересов. Именно экономическое сотрудничество, восстановление исторических кооперационных связей, разрушение которых губительно сказывается на народном хозяйстве всех стран Содружества, должны стать основой для возрождения Союза.

Не менее эффективный инструмент – человеческие связи. Они бесчисленны. И в их основе язык межнационального общения – русский. Однако этот инструмент внешней политики, коим с большим успехом пользуются бывшие колониальные метрополии Европы, наши творцы внешней политики применяют крайне неэффективно. Есть, например, специализированная организация с длинным названием – Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В миру это агентство известно под кратким названием Россотрудничество. Формально – подразделение МИДа. Однако это довольно самостоятельная организация. Вплоть до того, что ассигнования на ее деятельность выделяются отдельной строкой в госбюджете.

Этой организации, казалось бы, и карты в руки в деле стягивания наших народов. И что? 80 процентов бюджета Россотрудничества тратится на… содержание центрального аппарата этой "фирмы". Между тем представительства Россотрудничества во всех странах СНГ, курсы русского языка могли бы стать центрами консолидации прежних и создания новых культурных связей.

Необходимо резко увеличить количество стипендий для обучения граждан СНГ в вузах России. Это элементарная стратегия, которую осуществляют все без исключения крупные страны, заинтересованные в расширении своего влияния в мире. Куда в первую очередь наносят удары силы, стремящиеся разорвать исторические связи России с соседями? По школам и вузам с обучением на русском языке. Так что их защита в СНГ не гуманитарная, а стратегическая задача федерального правительства.

И конечно же, нужно поддерживать, а то и создавать неправительственные организации, ориентированные на укрепление связей с Россией. Мы справедливо (и бесполезно!) жалуемся на то, что американцы внедрились во все поры гражданского общества Украины, создав предпосылки для майданного переворота. Но вместо того чтобы стенать по этому поводу, было бы полезнее изучить опыт США и самим начать проделывать нечто похожее. В том числе на Украине. Эти капиталовложения окупятся многократно…

Пока же в угоду связям с местными элитами, нередко лишь имитирующими лояльность к России, у нас закрывают глаза на преследование людей (общественных организаций), искренне преданных делу дружбы. Их шельмуют в прессе, увольняют с работы, сажают в тюрьмы. И все это на фоне безучастного отношения официальной России. Наши посольства в странах СНГ крайне неохотно занимаются поддержкой организаций соотечественников и активистов пророссийских групп. Особенно ярко это проявляется в Прибалтике.

Конечно же, должна быть поднята на новый уровень внешнеполитическая пропаганда. Давлению западной и местной антироссийской прессы необходимо противопоставить мощную систему теле-, радио и интернет-каналов, ориентированных на укрепление наших связей. Можно вещать из России, но нужно создавать пророссийские СМИ и в странах Содружества. Как это делают наши партнеры на западе и востоке.

Недостатка в различных органах, которые призваны заниматься укреплением связей со странами СНГ в России, больше, чем достаточно. Однако пока, к сожалению, пар в основном уходит в свисток. Надо сделать механизмы сотрудничества более эффективными. Но для того, чтобы они реально заработали, нужен крупный разворот внешнеполитического курса России от безмерного увлечения отношениями с Западом к первостепенной задаче восстановления союза братских стран ближайшего зарубежья.

Заголовок печатной версии – Потерянное зарубежье.

Вячеслав Тетекин, доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ 6-го созыва

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года