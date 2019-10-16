Защита Отечества в режиме экономии

Глава думского Комитета по обороне обвинил правительство в пренебрежении к нуждам армии

Внесенный в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" будет обсуждаться в первом чтении 23 октября. Однако уже сейчас депутаты профильного комитета, ознакомившись с содержанием документа, устроили публичный скандал, упрекнув кабмин в тотальном игнорировании потребностей военных.

В депутатском заключении говорится о пяти предложениях, которые чиновники даже не рассмотрели. Что конкретно вызвало недовольство "оборонцев"? Речь идет, разумеется, об открытой части главного финансового документа страны.

Военная ипотека дала сбой

С июня 2018 года, констатируют парламентарии, отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По состоянию на 1 января 2019-го дефицит ее финансирования составил 91,7 миллиарда рублей. Проблема в том, что ассигнования на НИС в нынешнем году дефицита не покрывают, а лишь обеспечивают вялотекущее функционирование. Ситуация только ухудшается и сохранится в 2020-м, предостерегают депутаты.

Напомним, что при 20-летней выслуге военный имеет право на приобретение жилья в собственность по субсидии. Однако с 2005 года согласно федеральному закону 117 необязательно ждать так долго. Военный, который прослужил не менее трех лет, может взять жилье по ипотеке. Ее источником являются взносы, выделяемые из федерального бюджета.

“ Правительство уточняет прогноз, демонстрируя неспособность придумать, как разогнать экономику хотя бы до среднемировых показателей ”

Размер ежегодного накопительного взноса в 2019 году составил 280 тысяч рублей. Подсобрав в течение трех лет 700–800 тысяч, служивый может или продолжать копить, или взять жилье в военную ипотеку. Ставка по ней ниже средней по рынку, а в период прохождения службы ежемесячные процентные платежи покрывает государство.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 октября на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил назвал строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и членов их семей приоритетным направлением деятельности ведомства. По состоянию на 2019 год, отметил он, почти 150 тысяч военнослужащих обеспечены служебными квартирами, более 120 тысяч военных получили постоянное жилье, свыше 100 тысяч – компенсацию за поднаем. В текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тысяч семей. Шойгу уточнил: в 2019-м на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 миллиардов рублей.

У депутатов думского комитета свое видение ситуации. С 1 января 2014 года Минобороны предоставляет военнослужащим для решения квартирного вопроса специальную жилищную субсидию. Однако ее выплаты постоянно задерживаются. Более того, годовой объем выделенных средств на предоставление субсидии, подчеркивает глава комитета генерал-полковник Владимир Шаманов, уже пять лет не индексируется. Это приводит к тому, что количество военных, которым возможно предоставить субсидию в пределах выделяемых сумм, снижается. Если ситуация не изменится, то, по оценке комитета, ежегодно до 600–700 человек рискуют остаться за бортом.

В то же время число желающих воспользоваться субсидией увеличивается. По прогнозу департамента жилищного обеспечения Минобороны, к 1 января 2022 года их число превысит 37 тысяч. Так, в 2019-м на нее рассчитывали более 23 тысяч человек, но бюджетных денег хватает лишь на 15 тысяч военнослужащих. "Усыхание" жилищной субсидии провоцирует увеличение очередей на жилье среди военнослужащих и как следствие – рост социальной напряженности. Во избежание этого законодатели предложили правительству дополнительно выделить 144,98 миллиарда рублей на период с 2019 по 2021 год. Однако предложение Комитета Госдумы по обороне, констатировал его председатель, было проигнорировано.

Аналогичная ситуация, утверждает Владимир Шаманов, складывается с жилищными субсидиями в Росгвардии.

Низкая зарплата, недоплаченные пенсии

Общая сумма бюджетных расходов на выплаты денежного довольствия военным и зарплаты гражданскому персоналу воинских частей Минобороны в 2020 году составит 654,4 миллиарда рублей, а к 2022-му вырастет до 701 миллиарда. С 2018-го правительство возобновило регулярную индексацию окладов военнослужащих и силовиков, а также гражданских работников Вооруженных Сил, приостановленную в 2013 году. В 2018-м повышение их денежного содержания составило четыре процента, в 2019-м – 4,3. Но на 2020 год кабмин в проекте бюджета закладывает лишь трехпроцентный рост потребительских цен, хотя изначально планировал 3,8 процента, что автоматически сокращает индексацию денежного довольствия служивых и зарплаты гражданских служащих. Более того, начиная с 2019 года индексация происходит не в начале года, а с 1 октября. Проще говоря, правительство экономит на этих статьях.

В особо сложном положении оказался гражданский персонал воинских частей: их средняя зарплата составляет 30–32 тысячи рублей (в Росгвардии – 23–24 тысячи), в то время как обычный служащий "в миру" получает 46 тысяч в среднем по России. В результате зарплата высококвалифицированных кадров практически сравнялась с зарплатой низко квалифицированных, отмечают депутаты комитета.

Фото: novostivolgograda.ru

"Рекомендации Комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался", – говорится в заключении Комитета по обороне. Депутаты призывают провести индексацию жалований военнослужащих и зарплаты гражданского персонала Минобороны не с 1 октября, а с 1 января. И отмечают: "В противном случае повышение не компенсирует даже уровень расчетной инфляции (три процента на 2020 год), так как фактическое повышение за весь 2020 год составит всего 0,75 процента (исходя из трех месяцев года, когда военные будут получать проиндексированные оклады)".

Еще один повод для критики – недоиндексированные пенсии военнослужащих в отставке и бывших силовиков. На них в 2020 году выделяется 760,7 миллиарда рублей или 23,5 тысячи рублей в месяц на каждого получателя. Военные пенсии в следующем году также будут проиндексированы только на три процента, поскольку привязаны к денежному довольствию военнослужащих. Это, по информации депутатов, будет самый низкий рост военных пенсий с 2013 года.

В опубликованном на сайте Госдумы заявлении Комитета по обороне сообщается: "Недоиндексация на текущий момент составила 20 процентов, то есть пятую часть от суммы военной пенсии". Это привело к тому, что размер военных пенсий рядового и сержантского состава военнослужащих фактически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий. Также указывается на то, что правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.

Напомним, что президент России в мае 2012 года своим указом поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение пенсий уволенным с военной службы не менее чем на два процента сверх уровня инфляции. Из чего следует, считают законодатели, что военные пенсии в 2020 году должны быть проиндексированы на пять процентов (прогнозная инфляция плюс два сверху). И предложили кабмину выполнить указ президента России: довести индексацию военных пенсий до пяти процентов, но и эта инициатива проигнорирована.

ГСМ водой не заменишь

Серьезной проблемой для Вооруженных Сил России стала закупка горюче-смазочных материалов. Значительный рост отпускных цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что выделенных на их приобретение средств оказалось недостаточно. В итоге образовалась кредиторская задолженность Минобороны на закупку ГСМ на сумму семь миллиардов рублей.

Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост продолжается), что усугубляет положение дел, констатирует думский Комитет по обороне. Заложенных проектом трехлетнего федерального бюджета денег хватит, чтобы закупить для военного ведомства 1,57 миллиона тонн ГСМ вместо 2,1 миллиона тонн необходимой нормативной потребности. "Это не может не сказаться на качестве боевой подготовки", – предостерегает документ, утвержденный генерал-полковником Шамановым.

По подсчетам депутатов оборонного комитета, для приобретения в достаточном количестве ГСМ необходимо выделить дополнительно минимум 20,4 миллиарда рублей. И это с учетом более дешевой закупки и транспортировки 737,9 тысячи тонн горюче-смазочных материалов в Росрезерве. Водой, как известно, ГСМ не заменишь, а без них даже самое грозное вооружение станет бесполезным.

Как оживить военную социалку

Соответствующие поправки, необходимые для устранения поднятых проблем, депутаты Комитета ГД по обороне намерены внести ко второму чтению. В приоритете законодательных инициатив – повышение уровня социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. Так, по информации Владимира Шаманова, палата намерена в ближайшее время принять законопроект, который обеспечит право детей военных на жилье своих родителей-военнослужащих, получивших ранее квартиры от государства. Министерство обороны недавно направило в Госдуму законопроект о досрочном погашении военной ипотеки в случае гибели заемщика.

"Ситуация с недофинансированием жилья для военнослужащих, – заметил в комментарии "Военно-промышленному курьеру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, – интересно выглядит на фоне того, что у нас есть дополнительные доходы, которые надо направлять на финансирование человеческого капитала, то есть на образование, здравоохранение. А деньги, которые направляются на военную ипотеку, это ведь тоже опосредованное финансирование человеческого капитала. Ведь за военнослужащим следует семья, домохозяйство, дети, получается, что деньги, которые он тратит на аренду жилья, уходят из семьи и не будут потрачены на образование ребенка, сохранение его здоровья. Это очень важный фактор, который надо обязательно учитывать".

Вице-президент РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков, говоря о решении таких острых проблем, как повышение военных пенсий и зарплаты гражданского персонала Вооруженных Сил, заявил: "Средства на эти нужды изыскать легко. Если сократить даже не зарплату, а только премии нашим топ-менеджерам госкорпораций, то мы найдем деньги и на военные пенсии, и на медицину, и на жилищные субсидии. По официальным данным, только за один 2018 год их объем составил 67 миллиардов рублей".

Так или иначе, первый зампред Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в комментарии для "Военно-промышленного курьера" подчеркнул, что тремя самыми существенными статьями расходов федерального бюджета на предстоящую трехлетку являются траты на социальное обеспечение, национальную оборону и национальную безопасность, правоохранительную деятельность.

Инвестиции в стагнацию?

Николай Арефьев, первый зампред Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член думской Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, в интервью "Военно-промышленному курьеру" сказал: шестая часть ежегодных расходов представленного проекта бюджета – более трех триллионов рублей – осталась засекреченной. Это показатели гособоронзаказа и значительной части бюджета в отношении госкомпаний, оборонных предприятий и иных юридических лиц.

Депутат уточнил, что в 2020 году национальная оборона с расходами 3,1 триллиона рублей пребывает на втором месте по уровню бюджетного финансирования, на третьем – экономика: 2,638 триллиона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на четвертом месте: 2,458 триллиона, замыкает пятерку направлений здравоохранение: 1,022 триллиона рублей.

Объем средств, выделенных Министерству обороны в 2020 году, по словам Арефьева, составит 1,894 триллиона рублей. Но в 2021-м расходы военного ведомства сократятся до 1,574 триллиона и незначительно возрастут до 1,609 триллиона рублей в 2022-м. Доля этих трат в ВВП вырастет с 2,4 процента в 2020-м до 2,6 процента в 2022 году.

Тем не менее расходы на оборону снизились с 4,4 процента ВВП в 2016-м до 2,7 процента в 2018-м. Наиболее высокими они были в 2016 году – 4,4 триллиона рублей, в 2019-м составляют 2,8 триллиона. Однако напомним: большую часть военных расходов засекретили.

Основная часть трат российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны: в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 триллиона рублей. Именно эта статья расходов будет расти до 1,077 триллиона в 2021-м и до 1,096 триллиона в 2022-м. В основном сумма станет увеличиваться за счет расходов на Вооруженные Силы Российской Федерации, включенных в раздел "Национальная оборона". В 2020-м на них будет затрачено 973 миллиарда рублей, годом позже – 995 миллиардов, в 2022-м сумма вырастет до 1,024 триллиона рублей.

В то же время депутаты не скрывают сомнений в полноценном исполнении представленного проекта трехлетнего Федерального бюджета. Заложенная правительством низкая инфляция позволит снизить расходы за счет меньшей индексации, но власти этим определяют не самый благоприятный сценарий развития экономики, считает Николай Арефьев. Бюджет на ближайшую трехлетку составлен так, что доходы будут расти примерно в тех же темпах, что и в проектировках прошлого года, а расходы начнут перераспределяться от оборонных заказов в социальные сферы.

Рассматриваемый финансовый документ на 2020–2022 годы, по мнению Николая Коломейцева, – бюджет не развития, а жесткой экономии, накопления денежных запасов и ожидания черного дня. "Мы видим окончательную потерю оптимизма у правительства, – заявил, оценивая предложенный финансовый документ, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. – Понятно, что экономика находится в стагнации, а с таким управлением скорого эффекта ждать не приходится. Кабмин уточняет свой прогноз исходя из реальной ситуации, наложенной на неспособность придумать, как разогнать экономику хотя бы до среднемировых показателей. Нужны решительные шаги, но в правительстве их просто некому делать".

"Расходы на оборону в 2020 году несколько сокращаются, – поделился своим видением ситуации Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, депутат Государственной думы 1-го созыва Михаил Сидоров. – У нас уже есть гиперзвуковое оружие и другие современные виды вооружений, которые на ближайшие 10 лет отрезвят головы наших противников. Сейчас упор делается не столько на массовость производства, сколько на новейшие военные технологии". В том же духе высказался Владимир Шаманов, говоря о намерении Комитета Госдумы по обороне в осеннюю сессию внимательно рассмотреть вопросы правового регулирования гособоронзаказа, функционирования ОПК, законодательно обеспечить модернизацию Вооруженных Сил России, их перевооружение, создание военной организации государства, отвечающей существующим вызовам и угрозам.

Павел Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года