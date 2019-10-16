Источник мира президента Эрдогана

Турция уважает суверенитет Сирии, но использует право на самооборону в чужих границах

Турецкая армия и бойцы протурецкой "Свободной сирийской армии" в минувшее воскресенье сломили сопротивление курдских СНС и арабо-курдских СДС, установили контроль над городом Телль-Абъяд. Раньше пал ключевой город Рас-эль-Айн.

Президенту Эрдогану нужна война, причем, что очень важно, в первую очередь по внутриполитическим обстоятельствам. После проведенных чисток в турецкой армии, когда уволили почти всех исламистов, в ней нарушился баланс сил и большинство оставшихся офицеров придерживаются одной – кемалистской идеологии. Они идеологические противники Реджепа Эрдогана, и ему нужно, чтобы люди с оружием в руках, которые едины идеологически и не всем довольны, были заняты делом. Поэтому последнее, что ему нужно, – это быстрая победа. Верховный главнокомандующий сознательно нарушает главный принцип военного дела – концентрации ресурсов, поскольку количество задействованных сил и ресурсов маловато и явно не то, которое турки без малейших проблем могли бы выделить для участия в операции "Источник мира". То есть, повторюсь еще раз, президенту нужна война.

Между тем переговоры между Дамаском и руководством Сирийских демократических сил не прекращались. Они шли до настоящего времени, и, как ни странно, принципиальным моментом стало то, что все – Анкара, Дамаск и сирийские курды, Москва и Тегеран – признают территориальную целостность САР в ее довоенных границах и что населенные курдами северные провинции, города Камышлы, Хасеке, Ракка и Дэйр-эз-Зор – часть Сирии.

“ Неуступчивость руководства сирийских курдов на переговорах с центральным правительством обернулась для народа крупными потерями ”

Шел весьма непростой торг: очень большая проблема Сирии, которую в Дамаске признавали, состоит в том, что нужно менять финансирование бюджетного процесса, экономическую систему взаимоотношений центра и регионов. Существующая оказалась неудачной: скажем, Заевфратье было крупнейшим производителем зерна в стране, а элеваторы центральная власть построила в Алеппо. Урожай везли туда, там его хранили и перерабатывали, везли обратно муку. Ясно, что это ненормальная ситуация. Добытую нефть увозили на переработку в Банияс, обратно перевозили бензин и солярку. То есть регионы давали больше стране, нежели получали инвестиций. Это всегда признавалось центром, и разговор шел о том, как это изменить.

Но я убежден, что главным тормозом была кадровая проблема. Скажем, поднимался вопрос об интеграции в сирийскую армию курдских отрядов. Вроде бы возражений ни у кого нет – дело нужное. Но есть разница в положении рядового солдата и начальника таможенного поста в северных провинциях, где никакого контроля пока нет. Далее – интеграция курдов в вооруженные силы САР – дело решенное, но в споре, кто будет начальствовать над таможней, а кому идти в атаку под игиловские пулеметы, курды выбирали первый вариант и на переговорах вели себя довольно неконструктивно, все время повышали ставки. Дескать, за ними стоят американцы и если их требования не удовлетворят, то вообще договариваться не будут. В Дамаске плевались, но разговор все же продолжали вести.

Однако курды упустили свой шанс: после того как президент Эрдоган начал операцию "Источник мира", им стало гораздо труднее. Раньше можно было договориться, что называется, на двоих – пробить у Центра создание фонда для инвестиций своих проектов, сейчас стало на порядок сложнее: в Дамаске под эгидой ООН создана конституционная комиссия, и в этой ситуации прямые двусторонние переговоры уже невозможны.

В итоге курдское руководство обнаружило, чем дальше они ведут торг и повышают при этом ставки, тем хуже идут дела. Доповышались. И в этой ситуации, когда Эрдогану была нужна хорошая война, в Дамаске говорят что с "этими людьми" невозможно договориться, а в Москве давно поняли: лучше исполнять роль посредников в переговорах, но в их содержательную сторону не вдаваться, у руководства Сирийских демократических сил поле для маневра сильно сузилось. И когда там говорят, что обсуждали положение дел с русскими, то следует понимать так: речь шла о военных, а не политических аспектах.

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После турецкого удара по позициям СДС в Рожаве пришли к выводу: сопротивление бесполезно. Боевые действия станут вялыми, однако люди будут гибнуть все больше и больше, так что выиграть в этих условиях уже не получится. Достаточно быстро там заявили: раз американцы предали своих единственных в этом регионе САР союзников, самое время обратиться за помощью к Кремлю. Но у нас руководство сирийских курдов воспринимают как предателей. И предали они не Дамаск или Москву, а своего вождя Абдуллаха Оджалана. Лидер курдов в своих книгах прямо писал, что в тюрьму посадили его американцы руками турок – они сдали службам безопасности Анкары конспиративную квартиру, где он скрывался. И это те же самые американцы, которым нынешнее руководство Сирийского Курдистана буквально сапоги вылизывает. С одной стороны, клянутся именем томящегося в тюрьме вождя, а с другой – верно служат тем, кто этого вождя на долгие годы в тюрьму и засадил.

Врага, если он настоящий боец, можно уважать, а вот предателя – нет.

Словом, выбор у курдов невелик.

Стоит отметить, что созданная в Сирийском Курдистане управленческая система весьма недемократична – власть там практически сменяемая, только Салех ушел, остальные вросли в свои кресла и делают все, чтобы ничего не менялось.

Так что условия интеграции Заевфратья буду ужесточаться – доигрались курды с повышением ставок. Но в Дамаске понимают, что в угол их загонять нельзя, важно добиться замирения, экономические проблемы будут решаться, восстанавливать школы и больницы, и в армию курдские подразделения интегрируют. Но вот теперь начальником таможни им уже не стать.

Стоит задуматься над тем, почему Эрдоган начал проводить свою операцию именно сейчас. Все достаточно просто – 1 октября в США начинается новый финансовый год, а 5 сентября американские финансисты заявили, что имеются сложности с бюджетом и на всех денег не хватает. Кончено, есть президентские фонды, источники внебюджетного финансирования, но в Америке сложилась общая линия – Штаты уходят с Ближнего и Среднего Востока и все усилия концентрируют на Востоке Дальнем – против Китая. КНР располагает ядерным оружием и средствами его доставки, у США на Тихоокеанском ТВД нет системы противоракетной и противолодочной защиты, созданной Пентагоном в Атлантике. А это означает, что грядет перераспределение ресурсов американских вооруженных сил. Потоки военного финансирования направят в Азиатско-Тихоокеанский регион и в приоритете окажется снабжение ВВС и ВМФ. Янки сменят в Ближневосточном регионе младшие партнеры по НАТО.

Однако турецкий "Источник мира" не будет длиться вечно и можно предположить, чем операция может закончиться. Полагаю, что торгом и его предметом станет спор о том, кто и как будет управлять этим беспокойным регионом, устанавливать в городах и весях нормальную жизнь. При этом нужно снимать озлобление против Дамаска, но Центр, образно говоря, "таможню" уже не отдаст.

Вместе с тем эта во многом вынужденная со стороны Эрдогана война ставит вопрос и о его политическом будущем. Сегодня европейцы и в меньшей степени американцы готовят "януковичизацию" турецкого президента. Кресло под ним качается, хотя, казалось бы, его партия побеждает на выборах. Но посмотрим на результаты – в основных регионах страны плебисцит выигран с минимальным перевесом. Президент проигрывает крупнейшие муниципалитеты, олигархи крайне недовольны тем, что их не пускают в Европу, не дают стать хозяевами восточно-средиземноморской торговли. Положение главы государства становится весьма неустойчивым.

Все очень похоже на Украину образца 2013 года, немало европейских площадных активистов сейчас направляются в Анкару, чтобы поддержать "демократические" движения. Плюс к этому в армии зреет недовольство. Однако президент Турции – очень сильный, умный и волевой тактик и пока переигрывает недовольных. Но инициатива все же в руках у противников Эрдогана, он только защищается, как может. Думаю, при этом он не ставит задачи дальше следующего электорального цикла, предел планирования – предстоящие выборы.

Если же он их проиграет и страну усилиями внешних игроков "украинизируют", то это будет плохо для турок. В разговорах турецкие левые, коммунисты признавались мне, что их коробит от этой идеи, но при таком развитии событий придется идти защищать власть Реджепа Эрдогана. Однако пока тянутся военные действия, никто особо напрягать ситуацию не будет. Но как только произойдет замирение, за турецкого президента возьмутся всерьез и начнут его валить.

Поэтому когда операция "Источник мира" закончится, думается, что Эрдоган найдет новую причину ввести в действие армию, скажем, сцепится с греками, благо, обоюдная враждебность между странами давняя и горячая. В той шаткой ситуации, сложившейся вокруг турецкого президента, люди с оружием в руках должны заниматься своим прямым делом – воевать.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года