"Факты подтвердились…"

Так отвечают тем, кто пытается "вынести сор из избы" Сызранского ВВАУЛ

Для человека, выбравшего путь офицера, тем более военного летчика, эта цель становится неотъемлемой частью жизни, главным ее смыслом. На второй план нередко уходит все, что с ней напрямую не связано: семья, друзья, увлечения… Мечта о небе требует полной самоотдачи. Но бывает она рушится из-за чьей-то грубости, а то и элементарного хамства. И курсант вынужден обивать пороги различных инстанций в поисках правды и справедливости. Тут важно не дать человеку разувериться в людях, своих силах. Ведь надежда на здравый смысл и объективность всегда остается. Гораздо сложнее бывает найти путь к истине в схожей ситуации офицеру, особенно если он наставник для курсантов или преподаватель.

Единственный в стране военный вуз, где готовят пилотов вертолетов, – Сызранскоe высшеe военное авиационное училище летчиков (военный институт). Здесь занимаются подготовкой летчиков на Ми-2, "Ансат", Ка-226, Ми-8, Ми-24 для всех министерств и ведомств. Он же является филиалом военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина".

СВВАУЛ – училище с богатой историей. Им руководили всегда очень грамотные, тактичные, заслуженные офицеры (летчики), в основном выходцы из этого училища. Неудивительно, что очень многие родители рекомендуют своим детям поступать в этот вуз, надеясь: они станут не только высокообразованными профессионалами, но и честными, тактичными офицерами – гордостью семьи и Отечества.

Однако время "эффективных менеджеров", видимо, и в это внесло свои коррективы. В среде офицеров училища, которые проходили здесь службу, были преподавателями и сегодня уже на пенсии, больше говорят, к сожалению, о неуважительном отношении нынешнего его начальника к подчиненным, постоянных угрозах увольнением со службы. А те, кто в строю, вынуждены это терпеть, чтобы не подвергнуться "сокращению" или снятию с работы.

Безусловно, в военном учебном заведении, как и в армии, должна быть строгая воинская дисциплина. Это не оспаривается. Но она предполагает уважительное отношение командира к подчиненным и наоборот. Увы, об этом говорить здесь не приходится, на что указывают многочисленные жалобы. Нам, например, удалось ознакомиться с аудиозаписью общения начальника СВВАУЛ полковника Александра Асанова с преподавателем кафедры тактики, кандидатом исторических наук майором Олегом Войноровским. На ней молодой офицер в сдержанной форме излагает суть своего обращения, на что получает поток нецензурных выражений и матерных слов, которые обычно пишут на заборах. Причем при параллельном общении в этот момент с кем-то по телефону стиль разговора Асанова остается прежним – нецензурным!

Вряд ли надо объяснять, насколько это подрывает авторитет не только начальника училища, но и военного вуза в целом. И речь не только о Войноровском, который в конечном итоге оказался почему-то неугодным для военного вуза и был уволен из рядов ВС РФ. Не помогло даже обращение в суд. Похожая история случилась с подполковником Виктором Сергиенко. Выпускник СВВАУЛ 1972 года, он сегодня уже в отставке. По май 1995-го проходил военную службу на офицерских должностях летного состава Вооруженных Сил СССР и РФ. Уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе с должности командира авиационной эскадрильи. Всю армейскую деятельность посвятил обучению летного состава, отмечен многими наградами, в том числе орденом "За Службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, почетный ветеран училища. Династия Сергиенко в вузе – одна из многочисленных и достойных: отец, мать, брат, сын, два племянника служили, работали, оканчивали Сызранскоe высшеe военное авиационное училище летчиков.

В феврале 2010 года Виктор Сергиенко был принят преподавателем на кафедру тактики. С ноября 2012 года – начальник тренажерного комплекса (авиатренажеры вертолетов МИ-24П, МИ- 8МТВ-5). Замечаний по работе не было. Но после назначения начальником училища полковника Асанова (2014) к Сергиенко начались претензии, которые переросли в неприязненные отношения. Это проявлялось в разговорах с ним на повышенных тонах и нецензурной брани в присутствии молодых офицеров. На его неоднократные просьбы не выражаться матом, вести себя тактично и уважительно, как того требует устав, начальник училища не реагировал, поскольку, судя по всему, не может терпеть людей, имеющих свое мнение. Но придраться по работе к Сергиенко, как уже подчеркивалось, было не к чему. И тогда в его служебном компьютере каким-то образом появился файл с якобы закрытой для свободного доступа информацией. Служба ЗГТ (защита государственной тайны) тут же обнаружила его, после чего сразу последовал приказ об увольнении Сергиенко. 29 марта 2019 года он был уволен с работы.

Не остаются без особого "внимания" начальника училища и некоторые курсанты. Владислав Тихолаз отчислен со второго курса по неуспеваемости (не сдал экзамен по физике), хотя этот предмет не является профилирующим. Парень окончил школу с аттестатом без троек, в том числе по физике, участник всероссийских олимпиад. Выбор профессии для него не случаен. В семье четыре поколения летчиков. Дед – ветеран Сызранского ВВАУЛ, был инструктором в Безенчукском полку, дал путевку в небо двум тысячам курсантам, некоторые из которых имеют сегодня звание Герой России. Отец – Тихолаз Андрей Владиславович также окончил СВВАУЛ, офицер запаса. Но почему-то курсант Владислав Тихолаз, как, скажем, и курсанты Павел Васильев, Алик Оганисян, другие, стал объектом преследования. Хотя средний балл по листу успеваемости у него на тот момент был 4,08.

А ведь усилить внимание в училище действительно есть к чему. В учебной группе, где занимался курсант Тихолаз, процветают неуставные взаимоотношения, случаи употребления спиртных напитков, рукоприкладство со стороны старшины группы. Об этом докладывали и писали рапорта избитые курсанты. Неоднократно обращалась по данному поводу к руководству училища и мама курсанта Элина Равильевна Тихолаз. Но реакции никакой не было, мер не принималось. Конечно, зачем нужны курсанты, которые пишут рапорта, не дают спокойно жить, портят хорошую отчетность, чьи родители постоянно досаждают жалобами, или офицеры, имеющие собственное суждение по тому или иному вопросу.

В училище сложилась атмосфера, в которой никто не хочет, как говорится, выносить сор из избы. Люди запуганы и боятся увольнения со службы (работы). Поэтому все проверки, проходившие здесь, заканчиваются безрезультатно. К тому же в ходе них почему-то никто не поинтересовался мнением названных здесь офицеров, курсантов, их родителей, а также всех, кто так или иначе обращался к командирам, начальникам да и самому полковнику Асанову с различными предложениями. А указанные в их обращениях нарушения, как правило, не находили подтверждений.

Служба в Вооруженных Силах и воинская дисциплина, подчеркнем еще раз, понятия неразделимые. Приказы и распоряжения командиров (начальников) должны выполняться беспрекословно, точно и в срок. Но порядок в воинском коллективе основывается прежде всего на высоком самосознании военнослужащих, а не на угрозах. Палочная дисциплина и самоуправство никогда не приводили к порядку и организованности, тем более в наше, образно говоря, просвещенное время.

Анатолий Колесников, полковник-инженер в отставке, военный летчик

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года