Эрдоган все просчитал: армия побеждает, державы отошли (Haqqin, Азербайджан)

Операция турецкой армии в Сирии проходит без особых проблем. Однако международная обстановка для Анкары остается достаточно сложной. Впрочем, мнение тех, кто для турецкого президента наиболее важен в стратегическом плане, то есть Вашингтона, Москвы и Пекина, вполне устраивает Эрдогана, пишет автор.

Утром 10 октября турецкое командование начало вводить в сражение большие контингенты наземных сил - отряды ССА, которые журналисты уже метко окрестили "зеленой пехотой", и части своих сухопутных войск. При этом обеспечена качественная поддержка их наступления - широко используется бронетехника, активно работает артиллерия и авиация.

Грамотное взаимодействие родов войск, тесная координация с силами огневой поддержки и высокая выучка турецких армейских подразделений позволили наступающим добиться существенных успехов к востоку от Телль-Абьяда и к западу от Рас эль-Айна. К вечеру курдская оборона на этих направлениях обрушилась, что позволило турецким военным и их союзникам продвинуться в районе Телль-Абьяда на 8 километров в глубь сирийской территории, в районе Рас эль-Айна - на 5 километров и вплотную подойти к индустриальной зоне этого города.

Всего к вечеру 10 октября турецкая армия и ССА захватили уже 18 мелких населенных пунктов. На других направлениях вклинивания турецкой армии и ССА менее значительны, турецкое командование, очевидно, пока не собирается распылять наступающие силы.

Обе стороны наращивают удары по населенным пунктам друг друга - вчера в Турции погибли как минимум 4 гражданских (включая ребенка), около 20 получили ранения. В Рожаве от турецких ударов погибли от 5 до 9 гражданских и несколько десятков получили ранения. Становится очевидным, что пока планируемая Анкарой зона безопасности не будет занята на всю глубину, 32 километра, курдские формирования будут сохранять возможность обстрела турецких населенных пунктов, умножая тем самым потери гражданского населения Турции.

Что же до потерь воюющих сторон, то турки заявили об уничтожении почти полутораста курдских боевиков. Курды претендуют на уничтожение нескольких десятков боевиков ССА, убийства 4 турецких военнослужащих и на 5 пленных из числа протурецких сил. Отмечу, что уровень потерь для Анкары является вполне приемлемым, поскольку основная их доля приходится на "зеленую пехоту".

Особый интерес вызывает тенденция к нестабильности курдского тыла. За минувшие сутки на курдские опорные пункты было совершено несколько нападений протурецких боевиков - членов местного подполья, погибли 8 сотрудников курдских сил безопасности.

Неспокойно и в рядах арабской части ополчения SDF - не все хотят воевать с турками, а потому растет саботаж распоряжений курдского командования. Не все действуют столь открыто, как поступила группа племенных вождей, под флагами записавших обращение о поддержке турецких действий. Но если нынешние настроения арабских союзников курдов будут сохраняться, то готовившийся турецкой разведкой сценарий с мятежом местных протурецких арабов и туркоманов, которые прогонят военные советы SDF и поднимут турецкие флаги, вполне может воплотиться в жизнь.

Но если на полях сражений у Анкары все складывается вполне благополучно и с серьезными шансами на победоносный исход "Источника мира", то на международной арене ситуация выглядит не лучшим образом.

Продолжается консолидация антитурецких сил в Евросоюзе - власти Норвегии официально объявили о прекращении экспорта оружия в Турцию из-за турецкой операции в Рожаве.

Помимо Катара - чья позиция была вполне ожидаема - поддержку операции Турции выразили Пакистан, Азербайджан и Правительство национального спасения Триполи. В иранском МИД от Анкары потребовали немедленно остановить турецкую операцию и вывести войска с территории Сирии, что, откровенно говоря, стало для турецкой стороны неприятной неожиданностью.

Что же до большинства неодобряющих, то за минувшие сутки Эрдоган для каждого из них нашел "доброе, теплое слово". Евросоюзу пригрозил: "Эй, ЕС, придите в себя! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам".

Недоброжелателей в арабском мире обложил, причем особо досталось Египту: "Президент Египта ас-Сиси - убийца, который убил демократию в своей собственной стране, сверг законного президента Мурси и, возможно, убил его в зале суда". Впрочем, и саудитам турецкий президент нашел что сказать: "Я призываю Саудовскую Аравию посмотреть в зеркало и дать отчет о том, что вы сделали с Йеменом".

Ну а в целом противники операции услышали в свой адрес много интересного: "Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции, якобы она бомбит мирных жителей. Это вы атакуете мирных, бессовестные. Мы принимаем меры против черной пропаганды, оповещаем о каждом своем шаге общественность".

Словом, Эрдоган за словом в карман не лезет и сдерживаться в эмоциях не считает необходимым. Поскольку, во-первых, Анкара считает, что выгоды от операции перевесят издержки, поэтому не обращаю внимание на окрики из-за границы.

А, во-вторых, что самое главное, мнение тех, кто для турецкого президента наиболее важен в стратегическом плане, то есть Вашингтона, Москвы и Пекина, вполне его устраивает. Китай призвал Турцию быть сдержанной - не более того. Ну а Россия и США пошли еще дальше, сделав Эрдогану подарок - помешали вынести осуждающую Турцию резолюцию на заседании Совета безопасности ООН. При этом американцы ограничились критикой действий Эрдогана "вообще", изящно уклонившись от каких-либо действий, направленных на консолидированное осуждение. А российская сторона совершила хитрый маневр - обвинила в происходящем не Турцию, а США, которые незаконно оккупируют часть сирийской территории - тем самым уведя обсуждение этой горячей темы в сторону.

Поэтому при всех сложностях на внешнеполитическом фронте для Анкары все далеко не безнадежно, более того - пока даже оптимистично. Будем наблюдать и, разумеется, оперативно информировать читателей haqqin.az о сводках с фронтов Анкары.

Икрам Нур