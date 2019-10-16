Секрет ближневосточной безопасности

В интервью арабским СМИ Владимир Путин расставил три акцента

Президент периодически встречается с представителями СМИ из Европы, Юго-Восточной Азии и других регионов – это установившаяся практика. Но интервью, данное Владимиром Путиным журналистам из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, связано с реальными событиями, происходящими в зоне Персидского залива.

С одной стороны, наличествует "эффект Ирана" применительно к атаке хоуситов на саудовский нефтяной комплекс, что обостряет ситуацию в регионе. С другой – у нас есть определенные отношения с Сирией, которые многим непонятны. Существует некая кулуарная договоренность президентов Турции и США относительно начала активных военных действий на северо-востоке САР. Дональд Трамп заявляет о выводе оттуда более тысячи военнослужащих, притом что их там всего насчитывается около полутора тысяч, а значит, речь идет о радикальном сокращении контингента, параллельно говорит, что Турции грозят серьезные санкции. Плюс на фоне этого происходит договоренность между курдскими формированиями и правительством Сирии, после чего сирийская армия выдвинулась к турецкой границе.

“ Для создания полноценной ПВО Саудовской Аравии не хватает пушечных комплексов типа нашего "Панциря", способных успешно работать по БЛА ”

Соответственно возрастает вероятность столкновения сирийской правительственной армии с турецкими вооруженными силами, точнее, с протурецкими вооруженными формированиями. Там же находятся и военнослужащие Российской Федерации, и контингенты еще трех ядерных держав – Великобритании, Франции и США. Это очень серьезная точка соприкосновения интересов, поэтому будущему северо-востока Сирии Владимир Путин уделил на встрече с арабскими журналистами особое внимание.

Разговор касался и безопасности, и российских вооружений. Что важно отметить – Судовская Аравия является сегодня одним из крупнейших потребителей продукции ОПК в мире и крупнейшим в регионе, на втором месте Израиль, на третьем Турция. Атака дронов на саудовское нефтяное предприятие показала, что Patriot PAC-3 – вооружение достаточно специфическое и для создания полноценной ПВО Саудовской Аравии не хватает пушечных комплексов типа нашего "Панциря", способных успешно работать по БЛА. Плюс и средства РЭБ у них хромают на обе ноги, что тоже является следствием неэффективного использования военного бюджета. Современная ПВО должна противостоять серьезным вызовам – как традиционным ракетам средней и меньшей дальности, которые ранее были принадлежностью лишь вооруженных сил, а сейчас, как показывает опыт, стали более доступными, так и комбинированным атакам с участием тех же беспилотников. Кроме того, электроника средств нападения быстро умнеет, потому совершенствование РЭБ становится важнейшим фактом обороны даже в случаях партизанской или квазипартизанской борьбы.

Соответственно перед интервью, которое Владимир Путин давал журналистам арабских СМИ, стояло несколько целей. Первая – обозначить ключевые вопросы региона, вторая – прояснить российскую позицию по Сирии, и третья – продвижение российского вооружения для решения тех проблем, с которыми сталкиваются страны в регионе. Для каждой из них у нас есть конкретные предложения. Например, те же комплексы С-400 – у Саудовской Аравии бюджет просчитан из расчета 80 долларов за баррель, и для них критически важно, чтобы цена нефти была стабильной, при этом российская разработка и дешевле аналогов, и эффективнее. Направлений для сотрудничества много, учитывая, что в последнее время отношения между Москвой и Эр-Риядом значительно улучшились, в перспективе возможности сотрудничества вырисовываются неплохие. Тем более что Россия предлагает конкретные образцы, уже стоящие на вооружении и хорошо себя зарекомендовавшие.

Поскольку интервью местным СМИ дается, как правило, перед визитом президента России в ту или иную страну и в определенной степени соответствует повестке предстоящих переговоров, то на его основе можно судить о чем Владимир Путин намерен договариваться с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года