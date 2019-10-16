На смену "Скальпам" пришли "Скаты"

Наши "Чайки" следили за подлодками США даже в Египте

Авиационно-противолодочный комплекс на основе "летающей лодки" Бе-12 стал ответом американцам, первыми начавшими разработку ядерных глубинных бомб ("Скальпы" в ответ на "Лулу"). Его создание заняло около десяти лет.

Первая отечественная серийная ядерная авиационная глубинная бомба СК-1 (5Ф48), носившая еще и зловещее – в духе черного юмора – название "Скальп" (скорее это шифр темы НИОКР по данному боеприпасу), была создана во ВНИИ-1011 Минсредмаша (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Забабахина). Видимо, придумавшие это секретное прозвище остроумы имели в виду, что их изделие способно сдирать с вражеских субмарин внешние легкие корпуса и насмерть кромсать прочные. Бомба предназначалась для оснащения турбовинтового гидросамолета-амфибии Бе-12 "Чайка", разработанного ОКБ морского самолетостроения Георгия Бериева. Задача создания атомного крылатого охотника за подводными лодками была сформулирована в 1960 году тактико-техническими требованиями, утвержденными командованием ВМФ. Ее важность определялась, как и американцами для своих систем аналогичного оружия, прежде всего появлением у вероятного противника атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения (типа "Джордж Вашингтон").

“ При необходимости "Скальп" можно было использовать против надводных и наземных целей ”

Работа спорилась, и в августе 1961-го правительство СССР распорядилось провести заводские и зачетные испытания. Они, разумеется, без ядерного заряда проходили на морском спецполигоне в Крыму. В 1964 году совместные летные испытания "Чайки" (в особой модификации Бе-12СК) и "Скальпа" завершились, новейший авиационно-противолодочный комплекс приняли на вооружение советской военно-морской авиации. В 1965–1970-м его получили три противолодочных авиаполка дальнего действия и две противолодочные эскадрильи ВМФ.

Сегодня характеристики этого оружия, которое давно не у дел, уже не являются военной тайной. Гидросамолет "Чайка" в атомной модификации брал один "Скальп" – это была увесистая "груша" массой более полутора тонн. В бомбоотсеке поддерживался температурный микроклимат, необходимый для обеспечения надежности срабатывания ядерного заряда мощностью порядка 10 килотонн. "Скальп" позволял уничтожать подводные лодки противника в радиусе до 600–700 метров, при этом глубина подрыва – до 400 метров. Сбрасывался "Скальп" с высоты до восьми километров, а безопасная для самолета высота составляла два километра. Значительный радиус поражения и глубина применения спецбомбы должны были компенсировать не слишком, прямо скажем, высокую вероятность (0,15–0,18) и ограниченную 200 метрами глубину поражения вражеских субмарин тогдашней авиационной самонаводящейся противолодочной торпедой АТ-1, носителем которой также являлись Бе-12 (по одной на самолет).

При необходимости "Скальп" можно было использовать против надводных и наземных целей, правда, слабо прикрытых средствами ПВО или после подавления таковых, поскольку "Чайка" была весьма уязвимой.

В конце 60-х Бе-12 Черноморского флота, прилетевшие в Египет, начали нести боевую службу над Средиземным морем, где патрулировали американские ПЛАРБ, обосновавшиеся на базе "Рота" в Испании.

С течением времени на смену "Скальпу" была принята на вооружение и освоена производством в 1969–1970 годах новая авиационная ядерная глубинная бомба РЮ-2 (8Ф59) "Скат" (в просторечии "рюшка"). Она могла применяться с борта не только Бе-12, но и других противолодочных самолетов: дальних Ил-38 и сверхдальних Ту-142, а также корабельных противолодочных вертолетов Ка-25 (в модификации Ка-25ПЛЮ – "плюшка"). Впрочем, как и "Лулу", "рюшки" вместе с "плюшками" уже история.

Заголовок печатной версии – "Убийственные "рюшки".

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года