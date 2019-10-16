Войны будущего начинаются сегодня

Дистанционное бесконтактное воздействие становится главным способом достижения целей боя и операций

Одна из важнейших задач военной стратегии – прогноз характера будущих войн. Это дает возможность составить точное представление о противнике, сложности вооруженного конфликта и соответственно задачах, стоящих перед ВС, другими воинскими формированиям и органами. Анализ прогнозируемых войн показывает, что акцент используемых методов борьбы сегодня все чаще смещается в сторону комплексного применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер воздействия. Но это не означает, что вооруженные силы останутся не у дел.

Несмотря на различные названия невоенных мер воздействия на противника – гибридные, непрямые, асимметричные, их содержание в целом однозначно. Они предусматривают достижение политических целей с минимальным вооруженным вмешательством преимущественно за счет подрыва военного и экономического потенциала противостоящей стороны в сочетании с дезорганизацией государственного и военного управления, информационно-психологическим воздействием на население, поддержкой внутренней оппозиции. Безусловно, это дополняется военными мерами скрытого характера, включая всестороннюю помощь экстремистским и террористическим организациям.

Многосферная Украина

Ярким примером таких действий является Украина. Поддержка США и Европейским союзом крайне правых сил в этой стране привела к антиконституционной смене власти, возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, превращению страны в долгосрочный очаг нестабильности непосредственно у границ России.

“ Руководством РФ успешно проведена акция устрашения потенциальных противников, продемонстрировавшая всему миру наличие у нас высокоточного гиперзвукового оружия ”

Комплексное использование военных и невоенных мер проводилось также руководством Вооруженных Сил РФ в ходе борьбы против ИГ в Сирии. Разумное их применение, в частности военно-техническая, экономическая и финансовая помощь САР, с одной стороны, и экономическая блокада при эффективном информационном воздействии на противостоящую сторону – с другой, часто способствовали достижению успеха с меньшими затратами времени, материальных и финансовых ресурсов.

Однако в войнах будущего, несмотря на активное применение иных видов противоборства, решающая роль станет принадлежать все же вооруженной борьбе. Военная сила не только сохранит значение, но даже усилит свои позиции, придаст больший вес несиловым методам противоборства. Вот только силовое воздействие будет носить избирательный характер.

В настоящее время военные действия становятся более динамичными, активными и результативными. Исчезают тактические и оперативные паузы, а новые информационные технологии позволяют значительно сократить пространственный, временной, информационный разрыв между войсками и органами управления. Фронтальные столкновения крупных группировок войск (сил) на стратегическом и оперативном уровнях постепенно уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными действиями.

При этом опыт последних вооруженных конфликтов и локальных войн показывает, что операции и боевые действия различных видов и родов войск перестают быть самостоятельными. В современной войне проводятся преимущественно совместные операции, концентрирующие усилия объединений и соединений всех видов и родов для достижения поставленной цели под единым командованием. В этой связи Генеральным штабом ВС РФ некоторое время назад принято решение о создании военных округов как межвидовых территориальных оперативно-стратегических объединений, по боевому составу близких к требуемым боевым составам межвидовых группировок войск, необходимых для отражения прогнозируемых военных угроз в зонах их ответственности. Предложена новая форма применения войск (сил) военного округа – стратегическая операция на ТВД как совместная операция объединений, соединений и воинских частей всех видов, родов и специальных войск под общим руководством командующего оперативно-стратегической группировкой.

Осознание нашим потенциальным противником межвидового характера вооруженной борьбы и необходимости развертывания межвидовых группировок войск в операциях пришло позже, когда, по мнению американских генералов, явным образом обозначилась проблема невозможного эффективного решения задач, связанных с прорывом созданной Российской Федерацией системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Традиционно супостат цели в военных конфликтах достигал преимущественно за счет применения высокоточных средств поражения, сосредоточиваясь на подготовке к бесконтактным войнам. Создавая сильные военно-воздушные и военно-морские силы, США долгое время не уделяли должного внимания сухопутным войскам. Что в итоге привело к перекосу в развитии видовых компонентов.

Большое значение также имел опыт успешного проведения Россией в последние годы ряда операций, особенно по уничтожению формирований ИГ на территории Сирии, где решающие задачи выполнялись наземными группировками войск.

Следствием всего этого явилась разработка вначале Пентагоном, а затем и НАТО концепции многосферного сражения, цель которого – нейтрализация мероприятий, проводимых российскими вооруженными силами по срыву развертывания сил США и НАТО у границ Российской Федерации. С ее реализацией, как и концепции создания постоянно действующей зоны боевых действий, еще более четко обозначилась тенденция в характере военных конфликтов: массированное применение противником сил специальных операций (ССО), использование незаконных вооруженных формирований (НВФ) и просочившихся подразделений. Что в свою очередь обусловило необходимость построения эффективной системы борьбы с ними.

Одним из путей решения данной проблемы явилось создание военных округов военного времени, наделение их дополнительными функциями. Большую роль сыграло решение президента Российской Федерации в 2013 году о совершенствовании системы территориальной обороны. В частности, о формировании в составе Вооруженных Сил территориальных войск, численность которых к 2020 году должна вырасти до 900 тысяч военнослужащих. Кроме того, для повышения эффективности территориальной обороны в субъектах Российской Федерации образованы соответствующие штабы.

В перспективе важное место в системе вооруженной борьбы займут средства, предназначенные для завоевания информационного превосходства и ведения информационной войны – разведки и глобальной навигации. Их основу составят космические и беспилотные летательные аппараты, которые обеспечат органы управления всей необходимой разведывательной информацией в реальном масштабе времени. Это позволит повысить возможности по оперативному нанесению высокоточных, строго дозированных ударов по целям, дислоцированным в любом регионе земного шара.

Подлетное время – 12 минут

Наглядный пример возрастания боевых и оперативных возможностей группировок войск – применение новейших средств разведки, РЭБ и огневого поражения в ходе операции ВКС России в Сирии. Она позволила контролировать территорию САР, воздушное и морское пространство, а также эффективно проводить боевые действия по уничтожению противника, сдерживание группировок иностранных государств от оказания огневой поддержки вооруженной оппозиции.

Предвидя подобные изменения характера вооруженной борьбы, военная стратегия вырабатывает требования к развитию межвидовых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, определению их места в системе противоборства и долевого участия в огневом поражении противника. Не зря в составе Генерального штаба Вооруженных Сил РФ создано специальное подразделение, занимающееся данной проблемой.

Радикально изменит характер и содержание войн будущего оружие на новых физических принципах с повышенными поражающими свойствами, дальностью, точностью, скорострельностью, возросшими возможностями средств разведки, робототехники, АСУ, связи и информационного противоборства. В армию и на флот поступают новые, не имеющие аналогов средства вооруженной борьбы, продемонстрированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным всему миру при оглашении Послания Федеральному собранию Российской Федерации в 2018 и 2019 годах.

Прогнозируя, каким будет театр военных действий через 50 лет, можно утверждать: прежде всего это окажется борьба роботов, первоочередной задачей которых станет уничтожение военной инфраструктуры и оружия противника. Люди будут участвовать в операциях, когда угроза их жизни окажется минимальной.

Военная стратегия определяет также направления и пути стратегического сдерживания вероятного противника, предотвращения агрессии против Российской Федерации. Квинтэссенцией этого является военная политика государства, которая реализует на практике все теоретические проработки стратегии. В качестве примера можно привести реакцию российского военно-политического руководства на выход США из Договора по ограничению ПРО 1972 года. Осознавая свое преимущество перед Россией в высокоточных средствах поражения большой дальности и разработав стратегию мгновенного глобального удара, США активизировали свою пропаганду о возрастающей угрозе нанесения ядерного удара со стороны так называемых стран-изгоев, что послужило поводом для выхода из договора и развертыванию беспрецедентной по масштабу глобальной системы противоракетной обороны. Данная политика привела к нарушению стратегической стабильности, увеличив соблазн развязывания против Российской Федерации агрессии с использованием высокоточного оружия большой дальности.

В силу высокой цены ядерного оружия (ЯО) и очень трудного для руководства Российской Федерации принятия решения на его применение весьма проблематичной становится его роль как инструмента силового сдерживания. Что привело к противоречию между уровнем военных угроз России и снижением роли ЯО как механизма противодействия им. В этих условиях актуализировалась проблема поиска новых форм и способов сдерживания межгосударственных конфликтов на их ранних стадиях. И она была решена. Военно-политическим руководством Российской Федерации успешно проведена акция устрашения потенциальных противников, продемонстрировавшая всему миру наличие у нас высокоточного гиперзвукового оружия дальнего действия, а также оружия на новых физических принципах, для которого невозможно создать системы противодействия.

Для повышения эффективности его применения предусматривается реализация не только стратегии передового присутствия (военные базы Российской Федерации за рубежом), но и создание войск (сил) экспедиционной направленности. С этой целью в состав ВМФ, как стало известно, будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и пять надводных кораблей дальней морской зоны, имеющих на вооружении гиперзвуковое оружие с подлетным временем до точки прицеливания не более 12 минут.

Можно констатировать, что создавшиеся обстоятельства обусловили переход Российской Федерации от политики сдерживания потенциального противника ЯО к политике устрашения нанесением неприемлемого ущерба гиперзвуковым оружием в ответ на любую (с ЯО или без него) крупномасштабную агрессию.

Выдающийся советский военный ученый Александр Свечин писал: "Обстановку войны... предвидеть необычайно трудно. Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения, каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона". Этот подход сохраняет свою актуальность и поныне. Поэтому характер боевых действий, в которые может быть втянута Россия, сегодня предвидеть очень трудно.

Тем не менее решать эту задачу надо. Грош цена любым научным изысканиям, если военная теория в итоге не обеспечивает функцию предвидения.

Владимир Останков, доктор военных наук, генерал-лейтенант

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года