Связь без помех — часть I

Поле боя – радиоэфир

20 октября исполняется 100 лет со дня образования самостоятельных специальных войск связи. Эта служба во многом остается за кадром, поскольку не так впечатляет общественность, как пуски крылатых ракет, полеты авиации, боевые роботы. Однако военная связь – нерв армии, без нее невозможно эффективное управление подразделениями.

Столетие войск побуждает вспомнить о героических поколениях, создавших индустриальную мощь Родины, отстоявших независимость СССР. Это также и повод обратиться к опыту решения проблем оснащения армии средствами связи в предвоенное и фронтовое время, в мирные годы.

Крымское начало

В армии Российской империи военный электрический телеграф появился во время Крымской войны при обороне Севастополя в 1855 году. С той поры военная связь прошла большой путь технического вооружения и развития. К концу 1916 года в войсках было 45 отдельных телеграфных рот и 79 телеграфных рот саперных батальонов, были сформированы телеграфно-кабельные отделения в составе инженерных рот дивизий. В армию было поставлено 105 тысяч телефонных и три тысячи телеграфных аппаратов, 236 тысяч верст кабеля, 10 тысяч двуколок.

“ К ноябрю 1919 года в РККА сформировали 768 частей, в которых проходили службу 119 тысяч связистов ”

Первые радиостанции – искровые передатчики и детекторные приемники были громоздкими, сложными в эксплуатации. Они обеспечивали лишь телеграфную слуховую связь. Радиостанции для русской армии: автомобильные, гужевые колесные и вьючные (возимые) различных типов в основном выпускались иностранными фирмами по заказу военного ведомства. Мощность передатчиков была от 60 ватт до пяти киловатт, рабочие частоты в диапазонах длинных волн – от 0,06 до 1,36 мегагерца. Применение – в звеньях управления от полка до фронта.

Достаточно многочисленными были полевые радиостанции производства заводов "РОБТиТ" и "Сименс и Гальске" (фирмы "Телефункен"). Их ТТХ: дальность связи – около 300 километров, диапазон рабочих волн – от 350 до 2500 метров, антенны – зонтичного типа с высотой мачты 25 метров, время развертывания – 30 минут.

В Русско-японскую войну в действующей армии работало около 16 радиостанций, а в канун Первой мировой насчитывалось уже примерно 140 и число непрерывно увеличивалось. К концу 1916 года в войска было поставлено свыше тысячи комплектов радиосредств.

В 1914–1918 годах в русской армии подразделения связи входили в саперные батальоны инженерных войск. Не было тогда единого органа управления, однако рост сил и средств, сложность решаемых связистами задач требовали централизации. Такую реформу провели в Гражданскую войну.

Молнии в петлицах

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба РККА сформировано управление связи и образованы специальные войска связи. Одновременно с этим были созданы управления фронтов и армий, отделы в дивизиях, отделения в бригадах. В штат штабов фронтов и армий введены должности начальников связи.

К ноябрю 1919-го в РККА сформировали 768 отдельных частей, в них проходили службу 119 тысяч связистов. Кроме того, к штабам всех уровней прикомандировано 510 полевых гражданских почтово-телеграфных предприятий и учреждений. Через год в РККА насчитывалось 13 отдельных батальонов связи, 18 телеграфно-телефонных дивизионов, 79 телеграфно-строительных, 40 телеграфно-эксплуатационных и 13 отдельных рот связи. Только оснащенные техникой и обученные военные связисты могли обеспечить командованию РККА надежное управление войсками в боях с белогвардейцами и интервентами.

Теплый ламповый звук

После окончания Гражданской войны войска сократили до 32 600 военнослужащих. К тому времени техника сильно устарела и требовала обновления. Формирование и реализацию научно-технической политики в области военной связи поручили НИИ ВТСС РККА (ныне ордена Красной Звезды 16-й ЦНИИИ МО РФ им. маршала Белова), созданному в апреле 1923-го.

“ В Московском военном округе на 1 января 1940 года радиостанции стояли только на 43 самолетах из 583 ”

Первые годы его деятельности связаны с именами известных ученых, впоследствии академиков АН СССР – Михаила Шулейкина, Александра Минца, Бориса Введенского, Юрия Кобзарева, Владимира Котельникова. На основе исследований института и благодаря созданию в годы первых пятилеток отечественной радиопромышленности были разработаны и поставлены в войска поколения военно-полевых радиостанций, телефонных и телеграфных аппаратов, коммутационных устройств, кабелей связи, средств наземной радиоразведки. С ними Красная армия вступила в Великую Отечественную.

Оснащение радиосредствами РККА в довоенный период историки разделяют на три этапа.

На первом одновременно с военной реформой 1924–1925 годов началось создание системы радиовооружения: появились первые образцы отечественных ламповых радиостанций, поступивших в РККА в 1927–1928 годы. Громоздкие приборы диапазона ДВ размещались в железнодорожных вагонах (радиостанции 1-А, 1-ВФ), двуколках (2Д, 3Д, 4Д). Но были и носимые (5ДП, 34ДП) в нескольких тюках (24ТВ). В состав радиостанции входили приемопередатчик, источники питания, антенное устройство. ТТХ: диапазоны частот – от 0,25 до двух мегагерц, мощность – от 0,5 до двух тысяч ватт, дальность связи телефоном – от четырех до 500 километров. Такие серийные радиостанции начали поступать в Красную армию с 1928 года.

Вторая волна преобразований началась после 1931-го, когда промышленность, прежде всего ленинградский завод "Светлана", освоила выпуск радиоламп с эффективными бариевыми катодами.

Наиболее известны отечественные лампы УБ-107 и УБ-110. Созданные в эти годы радиостанции КВ-диапазона предназначались для штабов: 2-А – фронт – армия, 3-А – армия – корпус, 4-А – корпус – дивизия, 6ПК работали в радиосетях полков, 71-ТК – танковые. Они имели узкие диапазоны частот – от 0,3 до 5,25 мегагерца, мощность – от 0,5 до 800 ватт. Дальности телефонной связи – от восьми до 200 километров, телеграфной –15–400 километров.

Это были радиостанции, работавшие в симплексном режиме. В СССР использовались и зарубежные технологии – были запущены производственные линии выпуска по типу американских радиоламп, слюдяных конденсаторов, резисторов.

Третья волна перевооружения войск связи РККА приходится на конец 40-х. В радиостанциях того времени характерно использование металлических и стеклянных радиоламп с октальным цоколем и накалом 6,3 вольта. Парк военных радиостанций накануне войны по качеству и номенклатуре позволял создать стройную систему связи от главного командования до стрелковой роты, танка и самолета.

На вооружении оставались и старые радиосредства. Во фронтовых радиосетях их было 75 процентов, в дивизионных – 89, в полковых – 68. Всего в дивизиях и полках насчитывались 9923 новые единицы РБ, из старого парка – 25 824 единицы радиостанций. С осени 1939-го и по июнь 1941 года для командования соединений и объединений РККА со всей остротой встала проблема обеспечения техникой. В 1940-м по заказу НКО промышленность смогла изготовить 98 радиостанций 11 АК и РАФ, хотя требовалось 660. Радиостанций РСБ заказали 900, но произвели только 373 единицы, потребность в РБ оценивалась в 10 тысяч, выпущены 4523 единицы.

Укомплектованность в звене Генштаб – фронт – до 35 процентов (РАТ), фронт – армия – 32,3 процента (РАФ и 11АК), в звене армия – корпус – 10,7 (РСБФ и 5АК), в дивизиях – 62 (5АК), в полках – 77 (РБ, 6ПК, РКР), в батальонах – 58. Как видим, обеспечение радиостанциями даже высшего командного состава не отвечало требованиям времени, на тактическом уровне было несколько лучше, но мобрезервов связи явно не хватало. Были проблемы и в авиации. Так, в Московском военном округе на 1 января 1940 года радиостанции стояли на 43 самолетах из 583. В танковых ротах (Т-26, Т-28, Т-35, БТ-7, Т-34, КВ) их устанавливали только на командирские машины, причем в основном КВ-диапазона типа 71-ТК-3 выпуска 1939 года. Отсутствие средств связи у большей части экипажей танков и самолетов значительно снизило гибкость управления войсками, боевую эффективность и вело к неоправданным потерям личного состава, вооружения и техники.

Просчеты политического и военного руководства страны в значении связи и развития промышленной базы требуют отдельного всестороннего научного анализа с учетом объективных условий развития. Тогда все возможности бросили на увеличение производства танков, самолетов, артиллерии.

Окончание следует.

Николай Домницкий, подполковник в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года