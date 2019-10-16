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16.10.2019
Интерфакс-АВН

Операция Турции в Сирии подорвала международные усилия по борьбе с ИГ и привела к бегству террористов

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Операция Турции "Источник мира" в Сирии оказала негативное влияние на международную кампанию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), говорится в обнародованном в понедельник заявлении шефа Пентагона Марка Эспера.

"Это неприемлемое вторжение (в Сирию - ИФ) также подорвало успешную международную миссию по уничтожению ИГ и привело к освобождению многих опасных пленных членов ИГ", - отмечается в заявлении.

Эспер также напомнил, что операция Турции началась, несмотря на неоднократные возражения и предупреждения со стороны США и международного сообщества. Шеф Пентагона заключил, что эта операция уже привела к жертвам, беженцам, разрушениям и возросшей угрозе для размещенных в регионе американских войск.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
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