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15.10.2019
Военное обозрение

Как русские собирались уничтожать авианосцы США

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В случае новой мировой войны авианосные ударные группы (АУГ) США должны были работать на всех заданных направлениях, решая разные задачи – от поддержки наземных войск до применения атомных бомб. Об этом пишет американский аналитик Кайл Мизоками. В ответ СССР планировал преследовать и уничтожать авианосный флот США. Для этого он мощный флот с противокорабельными ракетами, чтобы уничтожать АУГ и побеждать.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США имели большой авианесущий флот. Так, в 1984 г. в их составе было 13 авианосцев – как более старые, так и современные атомные с десятками самолетов. В те годы авиакрыло включало истребители-бомбардировщики F-14, истребители F/A-18, штурмовики A-6 и другие самолеты.

Авианосцы США могли выйти в Норвежское море, где становились угрозой для объектов на северо-западном направлении. Палубные самолеты могли атаковать надводные корабли и подлодки, а также поражать наземные объекты. Также Москва опасалась ядерного вооружения, присутствующего на борту авианосцев. Постоянно движущиеся корабли с десятком атомных бомб на борту были серьезной проблемой.

В итоге АУГ стали одним из факторов, определявшим пути развития ВМФ СССР. Для противодействия им предлагалось использовать самолеты, корабли и подлодки с современным оружием. Уничтожив авианосцы, советский флот мог свободно работать у берегов Западной Европы.

Для борьбы с АУГ создавались грозные боевые корабли. СССР построил три ракетных крейсера пр. 1164 "Атлант" (Slava-class) длиной 186 м водоизмещением 12000 т, способные развить скорость 32 узла и догнать авианосец.

Источник изображения: topwar.ru

Ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Фото: US Navy

Каждый такой крейсер нес по 16 противокорабельных ракет П-500 "Базальт" размером с небольшой самолет. Ракета разгонялась до 2,5 Маха и летела на 550 км. К цели доставлялась фугасно-кумулятивная боеголовка весом 1000 кг атомная мощностью 350 кт. КВО находилось на уровне 300-700 м, что слишком много для надежного поражения кораблей – однако ядерный боезаряд компенсировал промах.

Строились и другие охотники на авианосцы – тяжелые атомные крейсера Kirov-class (пр. 1144 "Орлан"). Корабли имели длину 250 м и водоизмещение 26000 т. Ударное вооружение включало 20 ПКР П-700 "Гранит", способные лететь на 550 км и доставлять 750-кг фугасный боезаряд. Вместо последнего могла использоваться ядерная БЧ мощностью 550 кт. "Орланы" выгодно отличались от "Атлантов" более развитой ПВО, способной защитить их от авиакрыла АУГ.

Источник изображения: topwar.ru

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан". Фото: Mitsuo Shibata/Wikipedia

Под водой американским авианосцам угрожали АПЛ пр. 949 "Антей" (Oscar-class) с водоизмещением вдвое больше, чем у надводныъ "Атлантов". Они несли по 24 ПКР "Гранит" и торпеды. Корабли этого типа строились в больших количествах – они могли нести дежурство в Атлантическом и Тихом океане, выполняя поиск вражеских кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Атомная подводная лодка проекта 949 "Антей". Фото: Alex omen/Wikipedia

Авиация ВМФ СССР тоже вносила вклад в борьбу с авианосцами. На аэродромах стояло до 120 бомбардировщиков Ту-22М, около 30 Ту-22 и до 240 Ту-16, способных нести ракеты и бомбы разных типов. Морская авиация имела возможность устраивать массированные налеты на АУГ и поражать их корабли всеми доступными средствами.

Надводный и подводный флот, а также морская авиация СССР должны были искать и находить АУГ США и готовиться к их поражению. Внезапная атака с применением ядерного оружия могла стать фатальной для корабельной группы. Без его использования можно было ослабить оборону АУГ несколькими атаками с разных направлений, и после этого нанести последний удар.

Угроза ракетных ударов по АУГ заставила США разработать новые образцы техники и вооружения, такие как БИУС Aegis с РЛС AN/SPY-1 и зенитной ракетой SM-2. Защитой кораблей должен был стать истребитель F-14 с мощным локатором и ракетами большой дальности AIM-54 Phoenix.

СССР был сухопутной державой и уделял флоту ограниченное внимание. Однако наличие у вероятного противника мощных АУГ нельзя было игнорировать. В гипотетической третьей мировой войне в Европе уничтожение авианосцев могло бы стать хорошим подспорьем для успехов на суше. Его должен был обеспечить военно-морской флот, имевший все необходимые средства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
F-18
SM-2
Гранит
Иджис
Ту-22
Ту-22М
Проекты
1144 Орлан
1164 Атлант
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
15.10.2019 18:15
Очередная странная статья.
1. Если, как пишет автор, авианосцы (авианосные группы) собирались "поддерживать наземные войска", то в чем проблема был их поиск? Радиус действия палубной авиации невелик, кроме того, есть ограничения по весу полоезной нагрузки, и прочее. Авианосец (по крайне мере, против сильного противника) - не средство "поддерживать наземные войска".
2. Насчет "атомных бомб" - вообще анекдот.

Авианосцы США во времена СССР должны были выполнять две основные задачи:
- обеспечить коммуникации через Атлантику, для поддержки войск НАТО в Европе   и
- не дать развернуться  советским ПЛАРБ, особенно 3-го поколения (самым массовым).

Другими словами, США авианосцы планировали использовать "правильно" - для морского боя. Собственно, для этого авианосцы и создавались. :)
Соответственно, задачей океанского ВМФ СССР было не дать им следать этого. :)

А сейчас задачи для АУГ не "возникают сами собой", а их пытаются придумать, как в этой статье. :)
Еще более интересно то, что у "российских сторонников авианосцев" ТОЖЕ не получается придумать задачу, ради которой их, авианосцы (и "группу поддержки"), нужно было бы создавать.

Так что, похоже, "авианосцы как короли океанов" - это уже прошлое. :)
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