МЧС поменяет статус центров управления

В МЧС России продолжается реорганизация органов управления. В этот раз предметом для кардинальных изменений могут стать региональные ситуационные центры управления и даже один из главных символов ведомства - Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Пока, правда, точно не известно, во что именно преобразуют это легендарное подразделение, но определенно одно, что в нынешнем виде оно точно не остается.

О продолжении реорганизационных мероприятий на днях сообщил замглавы МЧС России Андрей Гурович. Известно, что в апреле этого года МЧС начало переводить свои территориальные органы на новую организационно-штатную структуру, которая должна стать типовой для всех главков с 1 января будущего года.

Всего в министерстве планируется ликвидировать и реорганизовать более пятисот различных подразделений. Первыми стали восемь региональных центров, которые полностью расформировали.

При этом, по словам замминистра, некоторых сотрудников МЧС, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей в ходе реорганизации ведомства.

"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов", - сказал замминистра.

Судя по этим высказываниям и озвученным ранее планам реформирования министерства, речь не идет о полной ликвидации антикризисных центров, а вместе с ними и Национального антикризисного центра в Москве.

Более пятисот подразделений в МЧС России могут быть реорганизованы и расформированы

В рамках реформы планируется лишить их статуса самостоятельной юридической единицы и структурно присоединить к другим подразделениям. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с реформами в ведомстве, региональные антикризисные центры могут влить в главные управления МЧС по регионам.

С Национальным антикризисным центром сложнее. Он также имеет самостоятельное юридическое лицо - Федеральное государственное бюджетное учреждение.

И под его создание писалось целое положение, поскольку Центр является органом повседневного управления в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Это так называемая система РСЧС, положение о которой регулируется постановлением правительства РФ от 2003 года. Поэтому изменить статус Центра непросто, даже если его присоединят структурно к Центральному аппарату МЧС.

К тому же пока не совсем понятно, как освободившихся финансистов, операторов ситуационных центров и бухгалтеров будут перенаправлять на работу в "боевые" реагирующие подразделения.

Большой вопрос, захочет ли, скажем, бухгалтер переучиваться на пожарного, карабкаться по лестницам и разматывать рукава?

Тимофей Борисов