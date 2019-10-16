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16.10.2019
Российская газета

США не упускают возможности провести разведку наших гарнизонов

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Источник изображения: Adrian Pingstone/ wikimedia.org

Несмотря на развернувшуюся в США полемику вокруг возможного выхода страны из Договора по открытому небу, Пентагон не упускает случая осмотреть и снять с воздуха некоторые военные объекты и места размещения войск на территории России.

Очередной наблюдательный рейд американские инспекторы выполнят в нашем воздушном пространстве на этой неделе. Самое любопытное, что, несмотря на серьезные проблемы в отношениях Вашингтона и Анкары, вместе с офицерами США санкционированным шпионажем в России займутся и турецкие военные. Более того, они даже предоставили коллегам для командировки в Россию свой специализированный борт СН-235, который временно пропишется на подмосковной авиабазе Кубинка.

Известно, что этот легкий турбовинтовой самолет используется в армии Турции как транспортное средство, способное доставить по воздуху в нужную точку около полусотни солдат или 6 тысяч тонн груза.

Однако направленный в нашу страну С-235 чисто военных миссий не выполняет и оружия на борту не имеет. Он специально переделан под реализацию задач в рамках договора по открытому небу. На нем установлена прошедшая международную сертификацию аэрофотоаппаратура, которая зафиксирует места дислокации российских частей и их перемещение в заранее согласованных с Минобороны России регионах страны.

Смысл воздушных миссий по Договору "Открытое небо" как раз заключается в том, чтобы с помощью снимков и видеокадров убедить партнеров по международным обязательствам , что инспектируемое государство не предпринимает никаких шагов, несущих военную угрозу соседям.

Из определенных Договором 42 рейдов в год США львиную долю проводят в российском небе

Но вот что давно настораживает Москву. Хотя за более чем четверть века существования соглашений по открытому небу к ним присоединились 34 страны, те же Соединенные Штаты из разрешенных Договором 42 наблюдательных рейдов в год львиную долю отводят шпионажу в воздушном пространстве России. А такие государства, как, к примеру, Великобритания и ФРГ, американские инспекторы фактически не посещают.

Тем не менее Москва строго придерживается взятых на себя обязательств по Договору и беспрепятственно пускает представителей Пентагона в свое воздушное пространство.

Время от времени российские контролеры тоже мониторят обстановку на сухопутных и военно-морских базах США, инспекция с воздуха проводится и в других странах. К примеру, на нынешней неделе группа офицеров РФ на самолете наблюдения АН-30Б в течение нескольких дней будет барражировать над Румынией.

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова, рейд, чья максимальная дальность ограничена 900 км, продлится до 18 октября. Место временного базирования Ан-30Б - аэродром открытого неба в Бухаресте.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Румыния
США
Турция
Продукция
Ан-30
Компании
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