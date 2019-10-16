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16.10.2019
ТАСС

Россия рассчитывает разместить наземные станции ГЛОНАСС в Саудовской Аравии

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GPS и ГЛОНАСС
Системы GPS и ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что "чем больше станций, тем точнее сигнал"

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 14 октября. /ТАСС/. Несколько наземных станций ГЛОНАСС могут быть размещены на территории Саудовской Аравии, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Эр-Рияде в рамках госвизита президента России Владимира Путина.

"Мы насчитываем в Саудовской Аравии и других странах залива разместить несколько наземных станций ГЛОНАСС. Чем больше станций, тем точнее сигнал", - сказал Рогозин.

Ранее в рамках визита президента РФ было подписано заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Саудовская Аравия
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Глонасс-М
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