Совбез призвал к широкому диалогу для противодействия терроризму в Сети
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Интернет стал главным инструментом, применяемым международными террористами для своей координации, поэтому надо организовать широкий диалог между разными странами на предмет того, как противостоять присутствию террористов в глобальной сети, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"Мы должны иметь в виду, что, по сути, сегодня глобальная сеть для террористов является основным наиболее эффективным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми", - сказал Коков в интервью "Российского газете".
По его словам, террористами активно создаются новые и "пробуждаются" так называемые спящие ячейки, организуется сбор финансовых средств, формируются свои киберподразделения.
Юрий Коков
заместитель секретаря Совета безопасности России
"Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что, по меньшей мере, безответственно своими руками создавать параллельную вселенную, свободную от закона и морали. Необходим широкий международный диалог по противодействию использования сети Интернет террористами на различных международных площадках", - добавил замсекретаря СБ.
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