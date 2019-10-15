Столтенберг: НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений с Россией

ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. НАТО готова к диалогу с Россией по вопросу контроля над вооружениями, не хочет начинать новую гонку вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на 65-й парламентской сессии североатлантического альянса в Лондоне.

По его словам, НАТО обеспокоена тем, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разработав и разместив в Европе ракеты средней дальности. Однако предпринимать зеркальные действия альянс не намерен.

"НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений, мы остаемся открытыми для конструктивного диалога с Россией и сохраняем приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению" - отметил он.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.