Египет подумывает пересесть на российские Т-90

Арабская Республика Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.

Необходимость покупки новой техники объясняется окончанием эксплуатации устаревших советских Т-55 и Т-62. Египет мог бы заменить их на американские Abrams, которые уже эксплуатируются в стране. Однако по целому ряду причин выбор был сделан именно в пользу российских танков.

Дело в том, что модернизация уже имеющихся в войсках американских машин, производившихся в Египте за счет США, влетит в копеечку. При этом не совсем понятно, в каком именно направлении вести модернизацию, ведь Египту были передан "урезанный" по целому ряду характеристик вариант танка.

По мнению египтян, Abrams слишком большой и тяжелый, а значит менее маневренный. Из-за этого возникают проблемы с его транспортировкой и применением в ассиметричных конфликтах, таких как война в Йемене. На пересеченной местности он становиться легкой целью для противотанковых ракет и кумулятивных противотанковых гранат.

В то же время российские Т-90, пишет Defense Arabic, прекрасно зарекомендовали себя в Сирии и Ираке. По мнению автора статьи, приобретение Т-90МС Египтом повысит привлекательность этой техники для других стран региона, таких как, к примеру, Турция и Саудовская Аравия.

Покупка Т-90 выгодна еще и тем, что она уменьшит зависимость вооруженных сил АРЕ от американского ВПК, позволив направить больше средств на развитие собственной военной промышленности.

РГ отмечает, что в 2018 иракские военные также сделали выбор в пользу российских танков. Тогда 35-я механизированная бригада пересела с американских танков M1 Abrams на Т-90С.