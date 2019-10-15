На базе ОДК-УМПО при поддержке Новикомбанка будет реализован проект Ростеха "Цифровая фабрика"

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Программа создания единой цифровой среды для производства узлов двигателя ПД-14, разрабатываемого Объединенной двигателестроительной корпорацией, получит поддержку Новикомбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Проект "Цифровая фабрика" будет реализован на базе ОДК-УМПО, за которым закреплено производство более 30% деталей и узлов в составе ПД-14. Проект осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил заем в размере 500 млн рублей. Эти средства уже поступили в полном объеме на счет общества в Новикомбанке", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации Ростех в понедельник.

По информации пресс-службы, внедрение цифровых технологий позволит повысить производительность труда при создании деталей и узлов ПД-14 на уфимском предприятии "ОДК-УМПО" более чем на 15%.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что цифровизация процессов - это актуальный тренд настоящего времени во всех сферах, который позволяет существенно повысить скорость и качество выполняемых работ.

"Новикомбанк традиционно поддерживает перспективные проекты предприятий, входящих в периметр госкорпорации, предлагая самые удобные и выгодные продукты для их реализации. Кроме того, с ОДК нас связывают долгие годы эффективного сотрудничества, и потому мы отлично знаем, какие инструменты могут наиболее успешно решить задачи, стоящие перед корпорацией", - сказала Георгиева.

Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк и ОДК сотрудничают с 2009 года. Летом этого года Новикомбанк и ОДК заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого предусмотрен объем финансирования в размере 35 млрд рублей. Так, в рамках ПМЭФ-2019 Новикомбанк подписал кредитные соглашения с "ОДК-Климов" на 7,5 млрд, с ОДК-УМПО на 5,5 млрд рублей и с "ОДК-Сатурн" на 7,4 млрд рублей.

Сообщается, что ранее Новикомбанк заключил также соглашение с компанией "Авиакапитал-Сервис", которое предусматривает организацию финансирования в размере 3,8 млрд долларов для осуществления поставки самолетов МС-21 отечественным авиакомпаниям.