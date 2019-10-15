Минобороны РФ сообщило о переговорах начальников генштабов России и США

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генштаба России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник провели телефонный разговор, сообщили в Минобороны России.

Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали переговоров не сообщаются.

Предыдущий телефонный разговор Герасимова и Милли состоялся 2 октября, сообщало Минобороны РФ.

7 октября телефонные переговоры провели министр обороны РФ Сергей Шойгу и шеф Пентагона Марк Эспер. Тогда в Минобороны РФ заявили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В сентябре в интервью газете "Московский комсомолец" Шойгу заявил, что военные России и США контактируют по Сирии.

"Там, где это требуется - например, в Сирии - мы каждый день находимся в контакте. И мы абсолютно четко понимаем друг друга и не пересекаем ту черту, которую мы договорились не пересекать. В Сирии мы, кстати, находимся в постоянном контакте не только с военными США, но и с военными Турции и Израиля. И здесь все отлажено", - сказал тогда Шойгу в интервью.