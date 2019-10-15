У американских морпехов появится нелетальный миномёт?

Нелетальное оружие — это не только резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ. Вчера, 13 октября, портал military.com сообщил о том, что Корпус морской пехоты США проводит испытания нелетальных миномётных мин калибра 81 мм.

По словам полковника Уэнделла Леймбаха, руководителя Объединённого директората по нелетальному оружию, американские солдаты всё чаще участвуют в конфликтах "серой зоны", к которым не приспособлено имеющееся у них вооружение: "Например, в Сомали было до боли очевидно, что у Корпуса морской пехоты и армии не было нужных инструментов для решения многих задач".

Нелетальная миномётная мина Источник изображения: military.com

"Российские корабли дразнят американские, зная, что у нас нет возможности адекватно ответить, не применяя штатного вооружения. Они сознательно не переходят красную линию, но снимают свои действия на видео, используя в пропаганде. Такие примеры говорят о том, что американская армия остро нуждается в новых нелетальных средствах борьбы", — также заявил Леймбах.

Американская армия уже испытывает системы электромагнитной остановки двигателей транспортных средств. Ещё одним необычным оружием могут стать мины, снаряжённые светошумовыми гранатами. По словам Леймбаха, новые миномётные мины создают "дождь из 14 светошумовых гранат".