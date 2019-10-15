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15.10.2019
ЦАМТО

Большой гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" завершил очередной этап ЗХИ в Финском заливе

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БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г
БГК "Михаил Казанский" проекта 23370Г.
Источник изображения: spbdnevnik.ru

ЦАМТО, 14 октября. Большой гидрографический катер-катамаран (БГК) модульного типа "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенный для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО" и собранный из секций на предприятии АО "Выборгский судостроительный завод", завершил очередной этап ЗХИ в Финском заливе.

После проведения ревизии всех систем и механизмов катер совершит еще несколько контрольных выходов в море и приступит к государственным испытаниям, которые планируется завершить в конце октября.

В августе блок-модули катера были погружены на грузовые автомобили на предприятии "КАМПО" в Подмосковье и доставлены к месту достройки в Выборг, где на базе АО "Выборгский судостроительный завод" была завершена окончательная сборка катера.

Приказом главнокомандующего ВМФ России БГК присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороги жизни" на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Справочно:

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии приказами главнокомандующего ВМФ России будут названы в честь выдающихся российских маячников.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. Водоизмещение катера составит около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Выборгский СЗ
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
23370М ММК
БФ
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