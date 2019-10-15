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15.10.2019
Интерфакс-АВН

В Кремле не допускают вовлечения России в конфликт на северо-востоке Сирии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о возможности вовлечения России в конфликт в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте", - заявил он журналистам.

На вопрос, существует ли, тем не менее, такая опасность, Песков ответил: "Мне больше нечего добавить, для этого существуют связи между нашими военными".

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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