В Кремле не допускают вовлечения России в конфликт на северо-востоке Сирии

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о возможности вовлечения России в конфликт в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте", - заявил он журналистам.

На вопрос, существует ли, тем не менее, такая опасность, Песков ответил: "Мне больше нечего добавить, для этого существуют связи между нашими военными".

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.