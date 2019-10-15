В Кремле не допускают вовлечения России в конфликт на северо-востоке Сирии
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru
Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о возможности вовлечения России в конфликт в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии.
"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте", - заявил он журналистам.
На вопрос, существует ли, тем не менее, такая опасность, Песков ответил: "Мне больше нечего добавить, для этого существуют связи между нашими военными".
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
12.11.2015
США перебросили в Турцию истребители F-15С для возможного противодействия российской авиации в Сирии - СМИ