"На связи с Путиным": чьи интересы столкнутся в Сирии?

Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

В Кремле выразили уверенность в том, что военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" не станет причиной конфликта между Москвой и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также рассказал о "положительном отношении" России к операции. При этом ранее сообщалось, что курдские ополченцы намерены попросить военной помощи у России.

Военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" и в целом эскалация в данном регионе не должны стать причиной конфликта между Москвой и Анкарой, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными", - приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира".

"Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по [городу] Кобани. Похоже, что там не будет проблем", - заявил турецкий лидер.

Он напомнил, что у Турции налажен надежный военно-дипломатический контакт с Москвой. Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкие солдаты не будут входить в сирийский Манбидж - туда "настоящие арабские хозяева войдут", а турки "обеспечат безопасность".

Помимо этого, Эрдоган сообщал, что "договорился" с президентом России Владимиром Путиным по поводу операции в Сирии.

"Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным", - отметил он, добавив, что "какой угодно вопрос" Москва и Анкара могут решить в течение суток, приняв совместное решение.

Российский и турецкий лидеры незадолго до этого разговаривали по телефону, обсуждая военную операцию Турции. Путин и Эрдоган отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения сирийского суверенитета.

Президент России призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не подорвать процесс мирного урегулирования.

Четыре дня назад помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль призывает все стороны конфликта в Сирии к сдержанности, передает НСН.

"Считаем важным, чтобы все стороны взвешивали свои практические шаги", - подчеркнул он.

По словам сотрудника администрации президента России, усилия по урегулированию нельзя срывать "неаккуратными" действиями, а мирное население не должно страдать в ходе операции турецких войск.

Источником предположения о возможном конфликте России и Турции стало сообщение Reuters о том, что представители сирийского правительства и коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС) проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

Курдский источник не уточнил детали диалога, но отметил, что в ходе консультаций стороны рассчитывают достичь прогресса в решении вопроса об операции Турции на сирийской территории. Источник не исключил, что эти переговоры могут переместиться в Дамаск.

По информации сирийского информационного агентства SANA, правительство страны решило направить войска на север арабской республики, чтобы противодействовать Турции. Агентство отмечает, что войска намерены "противостоять турецкой агрессии и защищать мирное население".

Как передает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники среди курдов, армия президента Сирии Башара Асада не встречает на своем пути сопротивления.

Военнослужащие без боя прошли все блокпосты и вошли в город Манбидж к северу от Алеппо, где они и будут размещены.

По информации источников СМИ, "Силы народной самообороны" и Дамаск достигли соглашения о вводе сирийских войск в Кобани.

Более того, телеканал CNN со ссылкой на командующего частями курдов в составе "Сирийских демократических сил" Мазлума Кобани Абди сообщал, что курдские ополченцы намерены попросить военной помощи у России.

"Способны ли вы защитить мой народ и остановить бомбардировки - или нет? Мне нужно знать это, потому что, если вы не способны сделать это - мне придется заключить договор с Россией и ее правительством, чтобы позвать их авиацию защитить регион", - сказал Абди.

Это заявление курдский командир сделал в разговоре со спецпредставителем США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ) Уильямом Рубаком. По словам Абди, американские союзники "аморально продали" курдов, отказавшись защищать их и позволить кому-либо сделать это.

Рубак в ответ попросил курдского командира не совершать необдуманных шагов и пообещал передать его слова в Госдепартамент. По заверению американского спецпредставителя, Вашингтон уже работает над тем, чтобы остановить войну на северо-востоке Сирии.

Сами американские войска также играют не последнюю роль в нарастающем конфликте. Несколькими днями ранее стало известно, что военные Пентагона ограничивают возможность продвижения правительственных сил Сирии на север страны.

Глава Белого дома Дональд Трамп и вовсе предположил, что курды в Сирии освобождают боевиков ИГИЛ, чтобы добиться вмешательства США, передает ФАН.

Рафаэль Фахрутдинов