Печат (Сербия): Арктика и новая "Северная доктрина" США

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы помешать России использовать Северный морской путь, а Китаю участвовать в проекте, чтобы можно было не только шантажировать Россию, но и затормозить ее экономическое развитие. Чем Россия отвечает на эти американские запросы, разбирается сербская "Печат".

Нынешняя американская политическая элита "вдруг" забыла о статье 234 Конвенции ООН о морском праве, которая гарантирует России право на Северный морской путь (поскольку он пролегает через внутренние воды этой страны). Кстати, та же статья признает за Канадой право пользоваться северо-западной частью этого морского пути. Теперь американцы преподносят этот факт как российскую "претензию" на то, что России не принадлежит, а собственную стратегию они преподносят как "обеспечение свободного мореходства в спорных областях с морскими путями".

В борьбу за Арктику включился и американский президент Дональд Трамп, который заявил, что Вашингтон хочет купить автономный регион Гренландию. А в начале 2019 года представитель ВМС США Ричард Спенсер заявил, что "текущая задача американского флота сводится к наращиванию сил в арктических водах, открытию новых стратегических портов (в районе Берингова моря) и расширению военных объектов на Аляске".

Такие (похожие друг на друга) заявления говорят о том, что американские власти определились со стратегией. Речь идет о новой концепции Министерства обороны для Арктики, названной "Арктическая доктрина". Она пришла на смену устаревшей доктрине 2016 года. В "Стратегии национальной безопасности" соперничество с Россией и Китаем в Арктике стоит на первом месте.

"Северная доктрина" США сводится к тому, что нужно помешать России использовать Северный морской путь, а Китаю - участвовать в этом проекте, чтобы можно было не только шантажировать Россию, но и затормозить ее экономическое развитие (ту же цель преследует и "новая холодная война", а также агрессия в виде санкций).

В мае 2019 года на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, американцы ясно дали понять официальным лицам Канады, что она "должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор". Конечно, на этом американцы не остановились. От китайцев они потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. От Москвы же, по мнению США, требуется вывести войска из ее арктических регионов. Таким образом, американцы вдруг превратились в сторонников идеи о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским.

Северное богатство

О том, что арктический регион превращается из места с нейтральным статусом в оспариваемый регион, говорят и цифры. Американцам принадлежит половина Арктики, и это пространство покрыто льдом. Россия же располагает лучшей частью арктического побережья. Причем температура там растет в два раза быстрее, чем в других регионах. Таяние полярных льдов открывает доступ в прежде недосягаемые воды и к островам, которые можно использовать в коммерческих целях. Вместе с тем этот регион скрывает огромные запасы нефти и газа, и с таянием ледников эти месторождения становятся все более доступными. По имеющимся оценкам экспертов, через 20 - 25 лет (около 2040 года) в Северном Ледовитом океане станет возможным судоходство, и по своей ценности и геополитической важности он превзойдет Персидский залив. Но есть тут и серьезная проблема. Дело в том, что лед тает неравномерно, что влияет на выбор того или иного пути. Основных маршрутов существует всего два. Первый, "российский", то есть северо-восточный коридор, который наиболее удобен для использования и который вызывает у американцев больше всего опасений и возмущения. Второй маршрут - северо-западный коридор, который пролегает вдоль канадского побережья. Оба маршрута начинаются в Азии и вместе ведут к мысу Дежнева (современный Берингов пролив между Чукоткой и Аляской). Затем эти пути расходятся.

Российский Северный морской путь уходит налево, то есть на Запад, и пролегает вдоль российского побережья. Северо-западный путь уходит направо, на восток вдоль побережья Аляски, а затем обходит многочисленные острова Канадского архипелага. Близ северо-западного (канадского) пути фактически нет готовой инфраструктуры. Температура в том регионе ниже, а льда там больше. Этот маршрут неудобен. Зато с трех направлений (третье - с Северного полюса) можно использовать российский Северный морской путь, который лучше подходит для судоходства, так как потепление в этом регионе происходит быстрее всего (в пределах Арктики этот процесс идет неравномерно). Таким образом, цель американской "северной доктрины" - присвоить себе канадский маршрут, а российский - сделать "общим".

Кроме того, Северный морской путь важен для США и как средство давления на Россию, ведь для нее это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия. Ее освоение позволить связать обширные воды восточной и северной части государства. Наконец, Северный морской путь сделает возможным формирование единой колоссальной экономической системы, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства. Всю значимость Северного морского пути можно понять, если сравнить его с китайским проектом "Нового шелкового пути". У этих проектов много общего.

Фактор НАТО

Учитывая тот факт, что эта транспортная артерия проходит в основном по арктическим морям: Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому (то есть проходит через российские территориальные воды), Москва крайне серьезно относится к американской "северной доктрине" и видит в ней опасность. Ведь движение по Северному морскому пути обязательно предполагает прохождение Берингова пролива, который отделяет Соединенные Штаты (Аляску) от России (Чукотка) и равен всего нескольким километрам. В конце Северный морской путь пролегает у берегов Норвегии, а это страна-член НАТО, имеющая выход в Баренцево море.

Немаловажен тот факт, что из восьми приполярных членов Арктического совета шесть поддерживают Соединенные Штаты. Четыре страны являются союзницами США по НАТО. Это Канада, Дания (с Гренландией), Исландия и Норвегия, а еще два члена - это партнеры НАТО по программе партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству (Enhanced Opportunities Partnership): Финляндия и Швеция.

Итак, "Северная доктрина" США предполагает противостояние с Россией и Китаем. В ее седьмом пункте прямо говорится, что "сеть союзников и их возможности" являются "главным стратегическим преимуществом США" в конкурентной борьбе с Москвой, которая старается отстоять свои территории.

Россия, со своей стороны, отправила ясный сигнал Вашингтону о том, что не стоит оспаривать у нее Северный морской путь. Этим сигналом стали первые в истории войсковые учения с применением БРК "Бастионraquo; (береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Яхонт"), состоявшиеся 27 сентября 2019 года на Чукотке. Применение этих ракет стало своего рода ответом в "незримом диалоге" между двумя державами, так как ракеты поразили корабль на Северном морском пути, а ракетная система "Оникс" (убийца авианосцев) поразила цель на расстоянии 200 километров от берега.

Кратчайшее расстояние между Чукоткой и Аляской (остров Ратманова принадлежит России, а остров Крузенштерна - США) составляет всего 4,16 километра. При этом "Бастион" только формально является противокорабельным комплексом, так как может успешно поражать и цели на суше, то есть при надобности - военные объекты США на Аляске. Помимо великолепного оружия на стороне России и международное право (самое слабое звено), а также тот факт, что все побережье вдоль Северного морского пути принадлежит России. Это преимущество обязательно сыграет свою позитивную роль.

Россия готова отстаивать свое право на Северный морской путь, что подтверждает следующий факт. С 2014 года эта страна наращивает военное присутствие в этих регионах. В 2014 году сформировалось Объединенное стратегическое командование "Север". За прошедшие годы были созданы арктические подразделения, зоны ПВО, модернизирована инфраструктура советских времен, построены новые аэродромы, военные базы и другие объекты на арктических берегах. С 2019 года на Чукотке размещены различные ракетные комплексы, спасательные центры, порты, а также работает плавучая АЭС для снабжения армии и мирных жителей электроэнергией. Россия приступила к строительству флотилии ледоколов. Кроме того, планируется, что в уже следующем году в Арктике будут представлены все рода российских войск. Так Россия дает понять Вашингтону, что без борьбы не откажется от Северного морского пути.

США уже располагают данными о том, что в Арктику Россия вкладывает более 20% своих инвестиций (с 2014 года значение "арктического фактора" в российской экономике растет, и, если судить по новой российской стратегии развития этого региона с 2019 года по 2035 год, Российская Федерация откроет перед инвесторами массу новых возможностей). Таким образом, Россия закрепляет свое военное присутствие в Арктике с помощью гражданских проектов, требующих инвестиций в "новые" территории и экономику вообще.

Хотя США громко заявляют о том, что по-прежнему являются "лидирующим государством мира", на деле это не так. Да, Вашингтон временно использует часть арктических территорий Канады, но ясно, что достижения США несопоставимы с успехами россиян. Это очень нервирует Белый дом. Там обеспокоены, поскольку в 1990-х годах США вместе со своими союзниками, Норвегией и Германией, творили в российских полярных владениях что хотели, нарушая при этом десятки норм международного права. Теперь же руки у них связаны. Москва не позволяет без ее согласия предпринимать что-либо в Арктике, да и сама работает над расширением своего побережья (хребет Ломоносова). Вашингтон это вводит в бешенство, и он настаивает, чтобы "Россия добровольно уступила Арктику", так как, по-видимому, силой от нее ничего не добиться.

В ХХ веке, как и сейчас, Запад считал себя центром всяческого прогресса человечества и присвоил себе право навязывать остальному миру американскую "демократию". Если же реальность противоречила логике "цивилизаторов", то виноваты были не они сами, а законы природы. Точно так же политики США ведут себя сегодня, в 2019 году. На встрече Арктического союза они изложили новую "демократическую правду", которая гласит: вся Арктика - это зона, в которой США исключительно заинтересованы и с которой связывают свою национальную безопасность. Остальные государства якобы ведут себя как "хищники", и Вашингтон вынужден защищать от них регион во имя "свободного судоходства".

Борьба за ресурсы и геополитическое влияние

В начале апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся 10-й международный арктический форум "Арктика - территория диалога". Интерес к Арктике невероятно возрос, так как в связи с климатическими изменениями стало понятно, что воды Арктики откроются для судоходства (Северный морской путь) и для добычи ископаемых.

Площадь Арктики достигает 21 миллиона квадратных километров, в которые входят территории Евразии и Северной Америки, Северный Ледовитый океан с островами, а также части Атлантического и Тихого океанов. Приарктическими государствами принято считать Россию, Канаду, Соединенные Штаты, Норвегию и Данию. Также на этот статус претендует Исландия, Швеция и Финляндия, хотя океанских границ у них нет.

Борьба за Арктику началась еще в ХХ веке, когда приарктические государства предъявили свои права на территории вокруг Северного полюса. Так, в середине 1920-х годов Арктику фактически поделили между собой США, СССР, Норвегия, Канада и Дания по принципу секторов. Точка Северного полюса стала границей между заинтересованными государствами.

Но после принятия Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году ситуация изменилась. В соответствии с принятой Конвенцией приарктические государства получили исключительное право на пользование арктическими ресурсами и территориями, несмотря на то, что эти земли официально не входили в их состав.

Проблема в том, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а Россия в 2007 году на дне Северного Ледовитого океана установила свой флаг и таким образом символически закрепила/присвоила эту территорию.

Третья проблема заключается в богатстве арктических запасов. По данным Геологической службы США, подо льдом Арктики скрывается 22% неразведанных месторождений нефти и газа. Причем 84% ископаемых приходятся на побережье и дно Северного Ледовитого океана, и только 16 - на материк. Иными словами, большая часть запасов должна достаться России, с чем остальные приакртические государства не согласны. В 2015 году Россия направила в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике. В начале апреля 2019 года специальная комиссия ООН временно признала российские требования обоснованными, так как россияне доказали, что Арктика является продолжением российского материка. Так Россия приросла 1,2 миллионами километров новой территории (по площади это аналогично Франции, Германии и Польше вместе взятыми).

Следующий, но не менее важный вопрос, касается открытия Северного морского пути, который изменит мировой морской трафик (использование этого пути принесет новые доходы от перевозок, сборов и пр.).

Наконец, Северный морской путь и Арктика имеют военно-стратегическое значение, поэтому многие предполагают, что за эту территорию может разгореться Третья мировая война.

Зоран Милошевич (Зоран Милошевић)