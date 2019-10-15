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15.10.2019
ЦАМТО

Завершена сборка первого УБС K-8W второй партии для ВВС Бангладеш

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УБС K-8W
Один из переданных Боливарианским ВВС Венесуэлы 06.04.2016 на авиабазе El Libertador (Пало-Негро) девяти китайских учебно-боевых самолетов K-8W по контракту 2013 года. Самолет имеет бортовой номер "61868".
Источник изображения: ВВС Венесуэлы / www.fav-club.com

ЦАМТО, 14 октября. На производственных мощностях китайской компании Hongdu Aircraft Corporation завершена сборка первого реактивного УТС K-8W для Военно-воздушных сил Бангладеш по контракту, подписанному в 2018 году.

Как сообщает Scramble Magazine, первый K-8W с б.н. 19329 для ВВС Бангладеш демонстрируется на фото, выставленном на сайте компании Hongdu Aircraft Corporation в качестве рекламы своей продукции.

Напомним, что церемония подписания контракта на поставку дополнительных реактивных учебно-тренировочных самолетов K-8W с Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) состоялась 23 июня 2018 года в расположении командования ВВС Бангладеш в Дакке в присутствии начальника штаба (командующего) ВВС маршала авиации Масихуззамана Серниабата (Masihuzzaman Serniabat). В мероприятии также приняли участие посол КНР Чжан Жуо (Zhang Zuo), представители Министерства обороны, командования ВВС Бангладеш, руководство компании-производителя, другие официальные лица. Количество и стоимость заказанных самолетов, а также сроки их поставки пока не раскрываются.

О закупке первой партии из 9 учебно-тренировочных самолетов K-8W китайского производства впервые заявил министр по делам местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Сайед Ашрафул Ислам (Sayed Ashraful Islam) в июне 2014 года. О поставке первых четырех самолетов было объявлено в конце сентября 2014 года. Самолеты (б.н. 14320-14328) в основном используются для подготовки пилотов ВВС, однако могут применяться и в качестве легкого штурмовика.

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