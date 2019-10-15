Париж: Мы защитим свой спецназ, действующий вместе с курдским ополчением в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии вскрывает некоторые интересные моменты. Так, выяснилось, почему Франция больше других в Евросоюзе призывает турецкую сторону к немедленному прекращению операции в северных провинциях САР.

Источник изображения: Фейсбук/Министерство обороны (вооружённых сил) Франции

Выясняется, что на этих территориях продолжает действовать французский спецназ. И если американские военные инструкторы, как было заявлено ранее, покинули районы проведения турками силовой операции, то с французами, видимо, Анкара свои действия не согласовала.

Информацию о наличии на севере САР спецназа вооружённых сил Франции публикует газета La Tribune со ссылкой на источник в Елисейском дворце. При этом публикуется заявление представителя администрации президента Франции:

Мы предпримем все возможности для защиты сотен французских спецназовцев, действующих совместно с курдским ополченцами, которых Турция обозначила в качестве цели своей военной операции.

Также заявлено, что на севере Сирии работают французские гуманитарные миссии.

Из материала:

Елисейский дворец также обеспокоен тем, что многочисленные джихадисты, ранее прибывшие в САР из Франции и накануне совершившие побег из крупного лагеря, теперь могут попытаться вернуться во Францию.

Заявлено, что меры Париж примет "уже в ближайшие часы". О каких именно мерах идёт речь, пока не сообщается. Вероятно, в Париже пытаются эвакуировать свой спецназ и миссии, названные гуманитарными.

Пресс-служба президента Франции:

Абсолютным приоритетом должно быть предотвращение возрождения ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) в регионе.