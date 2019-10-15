Названо главное предназначение стелс-эсминцев "Замволт"

Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) все ближе к началу полноценной службы и решению боевых задач, пишет американский аналитик Крис Осборн. Тем временем ВМС США занимаются вопросами боевого применения такого корабля и прорабатывают ситуации, в которых он будет наиболее полезен. Цели и задачи эсминца расширяются за счет миссий, которым ранее уделялось меньшее внимание. Возможно, "Замволт" даже сможет изменить облик надводных сражений.

Источник изображения: https://www.hawaiitribune-herald.com, https://media.defense.gov

Первоначально стелс-эсминец Zumwalt создавался как корабль для нанесения ударов по суше с использованием ракет и артиллерии. Прогресс в сфере вооружений и технологий позволяет ВМС говорить об эффективном применении корабля в боях с другими надводными кораблями. Ряд характерных особенностей эсминца позволяет пересмотреть его предназначение и роль в составе флота.

Эсминец нового типа отличается малозаметностью, что позволит ему скрытно приблизиться к противнику и нанести удар. Малозаметность и другие новые технологии, использованные в трех "Замволтах", могут быть полезными в конфликтах следующих лет.

Перспективным ударным средством могли бы стать артиллерийские установки AGS со снарядами Long Range Land Attack Projectile (LRLAP). Последние отличаются повышенной дальностью стрельбы и наличием средств наведения, повышающих точность огня.

Возможности кораблей Zumwalt можно расширить за счет применения самолетов ДРЛО, разведывательных вертолетов или беспилотников. С их помощью увеличится дальность обнаружения целей для последующей атаки с применением новейшего оружия.

Корабли нового типа могут входить в авианосные ударные группы. Здесь их возможности будут полезными для изучения позиций противника или для нанесения первого удара. Корабль сможет действовать скрытно, не выдавая свою АУГ.

Эсминец с высокоточным оружием и набором разведывательных средств можно привлечь к десантной операции. Он обеспечит разведку побережья, передаст данные десантным судам, выявит опасные объекты и подавит оборону противника. Эффективной работе в прибрежной зоне поспособствует малая осадка корабля. В этом отношении Zumwalt сравним с кораблями серии LCS, но выгодно отличается от них большей огневой мощью.

Впрочем, ВМС США получат лишь три "Замволта", что серьезно ограничивает их оперативные возможности. Но такие корабли могут вдохновить будущие проекты боевых кораблей и стать источником инноваций для них, хотя перспективные образцы пока являются только плодом воображения.

В контексте дальнейшего развития кораблей и их вооружений рассматриваются боевые лазеры и рельсовые пушки корабельного базирования. Такие вооружения привлекают внимание специалистов и общественности, и в теории могут найти применение на кораблях. Эсминцы Zumwalt имеют особую энергетическую установку, рассчитанную для снабжения мощных потребителей. Она способна работать и с принципиально новыми видами оружия.

Источник изображения: https://www.hawaiitribune-herald.com, https://media.defense.gov

Корабельные боевые лазеры уже дошли до стадии испытаний и в будущем будут внедряться на практике. Основные работы в этом направлении связаны с повышением дальности и мощности. Также ведется интеграция лазеров с радарами и иными датчиками, а также их включение в общие системы управления огнем.

Со стороны "ВО" заметим, что не все планы и желания могут быть выполнены. Так, стелс-эсминцы Zumwalt пока не могут использовать артиллерийские установки AGS. Несколько лет назад ВМС США отказались от снаряда LRLAP по причине его неприемлемой стоимости, а иные боеприпасы для AGS пока отсутствуют. Кроме того, процесс доводки чрезмерно сложного головного корабля опять затягивается. Из-за проблем с оружием и электроникой достижение полной оперативной готовности недавно перенесли на второй квартал следующего года.

Таким образом, все планы и оценки вновь сталкиваются с суровой реальностью – и новейший эсминец пока не может выполнять свое предназначение, каким бы оно ни было.