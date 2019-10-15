Британские F-35B впервые сели на палубу "Куин Элизабет"

В ходе эксплуатационных испытаний у восточного побережья США на борт авианосца нового поколения "Куин Элизабет" Королевского военно-морского флота Великобритании впервые приземлились британские истребители F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Как сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на Naval Today, годом ранее в ходе аналогичных тестов на палубу корабля садились только американские самолеты F-35.

В 2018 году британский авианосец провел 11 недель у восточного побережья США, выполняя обширную программу испытаний. Тогда американские F-35B совершили на его борту около 500 циклов посадки и взлета. Кроме того, отрабатывалась совместимость с различными вертолетами.

"Это еще один шаг к тому, чтобы авианосец "Куин Элизабет" стал ударной силой Великобритании", – заявил министр обороны Объединенного королевства Бен Уоллес.

Комплексные испытания, которые проходят у американского побережья, направлены на проверку совместимости различных летательных аппаратов и систем авианосца, а также на подготовку персонала и летных экипажей к дальнейшей службе. В частности, ранее в сентябре американский конвертоплан MV-22 "Оспри" впервые отработал посадку на палубу "Куин Элизабет".

По данным Naval Today, в конце 2020 года командование британского флота планирует присвоить авианосцу статус начальной боеготовности. В 2021 году состоится первое оперативное развертывание с участием самолетов 617-й эскадрильи и истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США.

"Куин Элизабет", первый британский авианосец нового поколения, официально ввели в состав Королевского флота в декабре 2017 года.

Полное водоизмещение корабля – 64 000 тонн, длина – 280 метров, ширина – 73 метра. Скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль. Экипаж – 679 человек, авиационный персонал – более 880 человек. Кроме того, авианосец может взять на борт от 250 до 900 морпехов.

В состав авиакрыла войдут до 40 истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки, а также транспортные вертолеты CH-47 "Чинук", ударные – AH-64 "Апач", многоцелевые – HM-2/HC-4 "Мерлин" и AW-159 "Уайлдкэт".