"Швабе" запатентовал новый прицел-дальномер для бронетехники

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Серийный выпуск нового прицела-дальномера, предназначенного для модернизации боевых машин, наладили специалисты Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе".

"В России аналогичных прицелов для транспортных средств специального назначения сегодня нет", - отметил гендиректор ВОМЗ Василий Морозов, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Сообщается, что холдинг уже получил патент на новый прицел-дальномер, который "позволяет осуществлять обзор местности, обнаруживать и измерять дальность до целей на расстоянии до 5 700 метров днем и в сумерках, а также частично автоматизировать ряд функций оператора".

"Конструкция нового прицела-дальномера включает два дневных телевизионных канала - обзорный и прицельный, а также лазерный дальномерный", - говорится в пресс-релизе.

По его словам, при постановке устройства на производство, задействовалось, "в том числе высокотехнологическое роботизированное оборудование с применением отечественных компонентов и материалов".

"Это позволило предприятию остаться в заданном ценовом диапазоне с хорошим показателем рентабельности", - сказал Морозов.

Отмечается также, что прицел выполнен в виде блока, который устанавливается без доработки башенной установки, что существенно упрощает модернизацию боевых отделений легкой бронетанковой техники.