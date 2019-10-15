И снова о "Бумеранге"

Перспективные боевые машины на базе платформы "Бумеранг" планировалось поставить в войска ещё в 2017 году. В апреле текущего года боевая платформа успешно прошла предварительные испытания и даже превзошла требования, изложенные в техзадании Минобороны России.

Пока неясно, когда новые БМП и БТР поступят на вооружение российской армии. Поэтому остаётся лишь смотреть на опытные образцы К-16 (БТР) и К-17 (БМП) — в том числе на видео, опубликованном на YouTube-канале LA MAGRA.

Испытания "Бумеранга"