"Много слухов": Эрдоган о позиции России по военной операции турков

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Россия "через посольство" подала сигналы о "положительном отношении" к турецкой операции "Источник мира" в Сирии, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара подчеркнула, что всегда на связи с Москвой и может решить проблемы в диалоге "за сутки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира". Об этом сообщает телеканал NTV.

"Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по [городу] Кобани. Похоже, что там не будет проблем", - заявил турецкий лидер.

Он напомнил, что у Турции налажен надежный военно-дипломатический контакт с Москвой. Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкие солдаты не будут входить в сирийский Манбидж - туда "настоящие арабские хозяева войдут", а турки "обеспечат безопасность".

Ранее Эрдоган заявил, что "договорился" с президентом России Владимиром Путиным по поводу операции в Сирии. "Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным", - отметил он. Наконец, турецкий глава подчеркнул, что "какой угодно вопрос" Москва и Анкара могут решить в течение суток, приняв совместное решение.

Российский и турецкий президенты незадолго до этого разговаривали по телефону, обсуждая военную операцию Турции. Путин и Эрдоган отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также - уважения сирийского суверенитета.

Президент РФ призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не подорвать процесс мирного урегулирования.

В Кремле с момента начала турецкого наступления на северо-востоке Сирии резких заявлений старались не делать. Четыре дня назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль призывает все стороны конфликта в Сирии к сдержанности.

"Считаем важным, чтобы все стороны взвешивали свои практические шаги", - подчеркнул он. По словам Ушакова, усилия по урегулированию нельзя срывать "неаккуратными" действиями, а мирное население не должно страдать в ходе операции турецких войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ему нечего добавить к официальному релизу по поводу телефонного разговора Путина и Эрдогана.

Опасения Москвы вызывает дестабилизация региона - в частности, ситуация вокруг лагерей для пленных боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России), которых охраняли курдские ополченцы.

"Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль", - выразил опасения президент России на заседании Совета глав государств СНГ.

Сами курды при этом всерьез задумываются о том, чтобы попросить у России военной помощи и защиты от турок. Поводом для таких заявлений стал отказ США, ранее поддерживавших курдские формирования, защищать своих союзников. В Пентагоне заявили, что США на такое "не подписывались" и сил для сдерживания турецких танков у них в регионе недостаточно.

"Способны вы защитить мой народ и остановить бомбардировки - или нет? Мне нужно знать это, потому что, если вы не способны сделать это - мне придется заключить договор с Россией и ее правительством, чтобы позвать их авиацию защитить регион", - заявил известный полевой командир курдов Мазлум Абди американскому спецпредставителю при международной коалиции в Сирии.

Впрочем, вряд ли Россия согласится воевать с турками - тем более что на границу с Турцией уже выдвинулась армия Сирии. Курды накануне договорились с Дамаском, чтобы Сирийская арабская армия заняла границу с Турцией ради прекращения кровавого конфликта. За несколько дней военных действий стороны сообщили о сотнях убитых и раненых с обеих сторон.

Примечательно, что переговоры между курдами и сирийцами велись на российской воздушной базе Хмеймим.

Отправлять Воздушно-космические силы РФ бомбить турецкие танки Москва сейчас точно не собирается - слишком важны торговые связи с Турцией. Более того, Путин подчеркнул необходимость освобождения Сирии от иностранных войск.

"Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - ответил Путин на вопрос о выводе войск из Сирии.

Президент России также напомнил, что Москва всегда заявляла о важности восстановления территориальной целостности Сирии представителям Ирана, Турции и Соединенных Штатов.

Иван Апулеев