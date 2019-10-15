В армянском СМИ заявили, что США "укрепляют границы Армении"
Сегодня крупный армянский информационный ресурс Lragir, который публикует материалы в том числе на русском языке, выходит со статьёй, которая озаглавлена следующим образом: "Турецкое вторжение: США укрепляют границы Армении".
Источник изображения: Минобороны Армении
Армянский военнослужащий
Речь идёт о турецкой военной операции в Сирии, а также о поставках в Армению техники из Соединённых Штатов Америки. В материале сообщается, что администрация США передала пограничным войскам Армении технику "по обеспечению безопасности границы". Это системы слежения и контроля.
Из заявления посла США в Армении Линн Трейси:
Развивающееся год от года сотрудничество, нацеленное на создание региональных сил реагирования, позволило нам откликнуться на вызовы, с которыми столкнулись Армения и мир.
Подробностей о создании "региональных сил реагирования" Л.Трейси не привела.
Примечательно, что в том же издании рассказано о визите представителей конгресса США в Нагорный Карабах. Эту территорию посетили Джуди Чу и Джейн Спир. Заявлено, что был обсужден вопрос по размещению поставленных систем наблюдения вдоль линии соприкосновения участвующих в конфликте сторон.
Из материала Lragir:
США намерены укрепить границы Армении по всей протяженности рубежей с Турцией и Азербайджаном.
При этом в издании решили не сосредотачиваться на информации о том, для чего вдруг Соединённым Штатам понадобилось активно участвовать в "укреплении границ Армении".
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