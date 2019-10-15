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15.10.2019
Военное обозрение

В армянском СМИ заявили, что США "укрепляют границы Армении"

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Сегодня крупный армянский информационный ресурс Lragir, который публикует материалы в том числе на русском языке, выходит со статьёй, которая озаглавлена следующим образом: "Турецкое вторжение: США укрепляют границы Армении".

Источник изображения: Минобороны Армении

Армянский военнослужащий

Речь идёт о турецкой военной операции в Сирии, а также о поставках в Армению техники из Соединённых Штатов Америки. В материале сообщается, что администрация США передала пограничным войскам Армении технику "по обеспечению безопасности границы". Это системы слежения и контроля.

Из заявления посла США в Армении Линн Трейси:

Развивающееся год от года сотрудничество, нацеленное на создание региональных сил реагирования, позволило нам откликнуться на вызовы, с которыми столкнулись Армения и мир.

Подробностей о создании "региональных сил реагирования" Л.Трейси не привела.

Примечательно, что в том же издании рассказано о визите представителей конгресса США в Нагорный Карабах. Эту территорию посетили Джуди Чу и Джейн Спир. Заявлено, что был обсужден вопрос по размещению поставленных систем наблюдения вдоль линии соприкосновения участвующих в конфликте сторон.

Из материала Lragir:

США намерены укрепить границы Армении по всей протяженности рубежей с Турцией и Азербайджаном.

При этом в издании решили не сосредотачиваться на информации о том, для чего вдруг Соединённым Штатам понадобилось активно участвовать в "укреплении границ Армении".

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Сирия
США
Турция
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