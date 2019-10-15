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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

Армия США готова "вытереть китайцами пол"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американское издание We Are The Mighty заявило, что отсутствие реального боевого опыта у Народно-освободительной армии Китая - ее самая большая слабость, невзирая на технические достижения. В то же время постоянно воюющая в разных частях света армия США имеет огромный опыт, и в этом ее сила.

Как пишет издание, несмотря на то, что перед Второй мировой войной США начали готовиться к войне, став "арсеналом демократии", этого не хватило, чтобы избежать сокрушительного поражения при Перл-Харборе. А, начав свою первую сухопутную кампанию в Африке, американская военная машина оказалась "полностью несостоятельной" в сражении на перевале Кассерин. Зато, терпя эти поражения, американцы быстро учились, в последующих сражениях действовали куда успешнее - и в итоге завершили войну в Германии.

Портал Tut.by, цитируя We Are The Mighty, напоминает, что в последний раз китайская армия воевала 40 лет назад, в 1979 году - причем опыт войны оказался весьма неудачным. 

Попытка НОАК вторгнуться во Вьетнам потерпела крах, причем, по словам издания, "вьетнамцы вытерли китайцами пол". Причину этого We Are The Mighty видит в том, что к тому моменту вьетнамская армия имела громадный боевой опыт.

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Страны
Вьетнам
Германия
Китай
США
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