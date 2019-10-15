Редкую бронетехнику спецназа США заметили в Сирии

Редкую легкую бронетехнику спецназа США заметили в Сирии. Это случилось возле Эль-Камышлы, города на северо-востоке страны.

Видео проезда техники появилось в Twitter. Как добавили в издании Defence Blog, в американской колонне обнаружены редкие колесные бронированные машины под названием Armored Ground Mobility System (AGMS). Это шестиколесный бронетранспортер, который имеет возможность применения тяжелого вооружения, включая тяжелые 12,7-мм пулеметы и 40-миллиметровые автоматические гранатометы. Он обеспечивает защиту экипажа от стрелкового огня и самодельных взрывных устройств. Используют бронемашину для специальных операций.

Легкий бронеавтомобиль разработан на базе австрийского бронетранспортера Pandur и может перевозить до 7 солдат плюс командира и водителя. Автомобили, замеченные в Сирии, были оснащены полностью закрытым бронированным стеклянным куполом для водителя. Он обеспечивает дополнительную защиту и улучшенную видимость.

Издание сообщает, что на сегодняшний день командование специальных операций США эксплуатирует 12 бронетранспортеров AGMS производства General Dynamics Land Systems.

Светлана Цыганкова