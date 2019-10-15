"Жуткое положение": войска США попали в ловушку в Сирии

Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

Американские военные в Сирии попали в "ужасную ловушку", заявил глава Пентагона Марк Эспер. США, по его словам, "не подписывались" воевать с Турцией ради курдов.

Войска США в Сирии находятся в "жутком" положении, оказавшись между молотом и наковальней, заявил американский министр обороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", - сказал глава Пентагона.

По словам Эспера, Вашингтон "не подписывался под таким" - воевать с Турцией, защищая сирийских курдов. Он также заявил, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турецкой армии - союзника Соединенных Штатов по НАТО.

Накануне министр обороны США сообщил о решении вывести из Сирии американских солдат. Эвакуация коснется контингента численностью около 1 тыс. человек.

Первый контакт между союзниками по НАТО произошел в районе города Кобани, передает The Washington Post. По данным источника издания, американские солдаты были обстреляны из турецкой гаубицы. Собеседники WP утверждают, что турецкая артиллерия знала о местонахождении американцев и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.

"Это оружие площадного поражения... Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами", - добавил в разговоре с газетой источник. Он подчеркнул, что ситуация с обстрелом была намного страшнее, чем официальная версия Пентагона.

Почти сразу же после этих сообщений глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие турецкой армии не стреляли по солдатам армии США. Он подчеркнул, что Анкара координирует свои действия "по мере необходимости" с Вашингтоном.

Военная операция "Источник мира" началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России). Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и "были вынуждены" вмешаться.

Стоит отметить, что курдские формирования Турция считает террористическими, однако при этом ополченцы РПК и отрядов самообороны сражались против ИГ, борясь за свое национальное государство.

Сирия вскоре после начала турецкой операции решила вмешаться в конфликт, разворачивающийся на ее территории. Правительственные войска Дамаска разместят свои подразделения на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении наступления.

Таким образом, курдам и Дамаску удалось достигнуть соглашения о военном сотрудничестве. Переговоры проходили на российской авиабазе Хмеймим.

Колонны сирийцев уже выдвинулись на север страны, однако им не дают продвинуться американские военные, сообщает "Интерфакс". По данным издания, по дороге к городу Манбидж произошел некий "инцидент", который не дает войскам САР пройти дальше.

При этом США выступают резко против турецкой операции, хотя и не спешат поддерживать курдов (которым они помогали несколько лет, пока в Сирии шла гражданская война). В воскресенье, 13 октября, президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "разрушительные санкции", если Анкара не прекратит военные действия.

"Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется", - заявил он.

В ответ на угрозы Трампа турецкий президент Эрдоган заявил, что прекращать войну против курдов и ИГ не намерен, несмотря на угрозы "и слева, и справа".

Франция и Германия также осудили турецкие власти за начало нового витка войны в Сирии. Берлин и Париж решили остановить поставки вооружений в Турцию, пока боевые действия не прекратятся.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, напомнил, что Турция имеет полное право проводить операции на основании Аданского соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году.

Этот договор позволяет турецкой стороне предпринимать необходимые меры по борьбе с террористами в случае, если этого не могут сделать сами сирийские власти, обратил внимание министр. К тому же, добавил он, перед операцией на северо-востоке Сирии Анкара уведомила об этом другие страны и международные институты.

Иван Апулеев