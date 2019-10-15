Ростех предложит Южной Корее модернизировать парк вертолетов Ка-32

ЦАМТО, 14 октября. Госкорпорация Ростех предложит партнерам из Южной Кореи обновить парк многоцелевых вертолетов Ка-32.

Программа модернизации этого семейства вертолетов будет представлена на Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий в Сеуле на стенде официального дилера холдинга "Вертолеты России" – компании RH Focus Corp. Производитель предлагает обновить авионику, двигатели и систему пожаротушения в машинах, которые эксплуатируются в Южной Корее с 1990-х годов.

Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения – все эти агрегаты будут представлены на Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (Seoul ADEX), которая пройдет с 15 по 20 октября. Модернизированная модель вертолета получила индекс Ка-32А11М.

"Эта выставка особо важна для авиационного кластера Ростеха, поскольку мы открываем для себя новый формат сотрудничества – впервые разработки "Вертолетов России" демонстрируются на стенде нашего официального дилера – RH Focus Corp. C этой компанией нас связывает история взаимовыгодного сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания, поэтому модернизированный вертолет Ка-32 был выбран для нашей совместной экспозиции неслучайно – парк этих машин в Корее достаточно велик, и они прекрасно зарекомендовали себя при выполнении грузовых, поисково-спасательных и противопожарных работ", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Наши леса удалось сохранить благодаря усилиям Службы лесной охраны Республики Корея и ее вертолетам российского производства. При этом большинство этих машин довольно возрастные, они находятся в эксплуатации с середины 1990-х годов. Модернизация с применением новейших агрегатов и технологий, которые мы представляем на Seoul ADEX-2019, значительно улучшит летно-технические характеристики ранее поставленных вертолетов, что с экономической точки зрения представляется более выгодной альтернативой покупки новых машин. На ADEX-2019 мы предоставим нашим заказчикам возможность оценить превосходное сочетание новейшей авионики и соосной схемы Ка-32, делающее этот вертолет безупречным", – подчеркнул генеральный директор компании RH Focus Corp. Ким Со Юн.

В Южной Корее эксплуатируется более 50 вертолетов типа Ка-32, они выполняют широкий круг задач для ряда государственных ведомств страны: от борьбы с пожарами до поисково-спасательных операций и патрулирования морской акватории. Кроме того, они применяются и коммерческими службами Республики Корея в качестве "летающих кранов" для выполнения строительно-монтажных работ.

Технические решения в авионике вертолета Ка-32А11М уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолетах Ансат, Ми-38 и Ка-62. Новый водяной бак СП-32 отечественного производства отличается от иностранных аналогов более выгодной ценой, вмещает 4 тонны воды, имеет цифровое управление и улучшенную эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он может эксплуатироваться при отрицательных температурах воздуха.

Помимо Ка-32А11М, холдинг представляет на Seoul ADEX-2019 средний многоцелевой вертолет Ми-171А2, а также легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и Ансат.

Объединенную экспозицию "Вертолетов России" и "Вертолетной сервисной компании" (АО "ВСК") в Сеуле организовала южнокорейская компания RH Focus Corp, которая является официальным дилером холдинга.

Делегацию "Вертолетов России" на выставке Seoul ADEX возглавляет управляющий директор АО "ВСК" Иван Серов. Под его руководством специалисты холдинга обсудят сервисное обслуживание и ремонт машин типа Ка-32 и Ми-8/17.

Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов Ка-32 разработан конструкторским бюро "Камов", входящим в состав холдинга "Вертолеты России". Серийное производство вертолетов Ка-32 налажено на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ, обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при пожаротушении. Состав целевого оборудования серийного вертолета Ка-32А11ВС насчитывает более 100 различных опций.

"Вертолетная сервисная компания" осуществляет материально-техническое обеспечение эксплуатации вертолетной техники производства предприятий холдинга "Вертолеты России" и с 2006 года является единственным уполномоченным поставщиком нового авиационно-технического имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного обслуживания российской вертолетной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".