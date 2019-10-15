Расчеты ЗРК "Тор-М2У" танкового соединения ВВО заступили на боевое дежурство в Бурятии

ЦАМТО, 14 октября. Расчеты ЗРК "Тор-М2У" танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны округа.

Зенитчики прошли курс необходимой специальной подготовки в ходе несения опытно-боевого дежурства, после чего получили допуск к выполнению задач по предназначению.

ЗРК "Тор-М2У" предназначен для прикрытия важных объектов, группировок войск, находящихся в первых эшелонах от ударов авиации, в том числе летательных аппаратов, выполненных с применением технологии малозаметности и крылатых ракет противника.

Комплекс обеспечивает защиту от целей, перемещающихся на скоростях до 700 м/с, на удалении от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 мин. Время реакции комплекса составляет 8-12 сек., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.