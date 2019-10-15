Войти
15.10.2019
ЦАМТО

Расчеты ЗРК "Тор-М2У" танкового соединения ВВО заступили на боевое дежурство в Бурятии

101
0
+1

ЦАМТО, 14 октября. Расчеты ЗРК "Тор-М2У" танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны округа.

Зенитчики прошли курс необходимой специальной подготовки в ходе несения опытно-боевого дежурства, после чего получили допуск к выполнению задач по предназначению.

ЗРК "Тор-М2У" предназначен для прикрытия важных объектов, группировок войск, находящихся в первых эшелонах от ударов авиации, в том числе летательных аппаратов, выполненных с применением технологии малозаметности и крылатых ракет противника.

Комплекс обеспечивает защиту от целей, перемещающихся на скоростях до 700 м/с, на удалении от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 мин. Время реакции комплекса составляет 8-12 сек., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
25.03.2019
Более 30 российских компаний примут участие в выставке LIMA - 2019 в Малайзии
07.11.2018
Два звена для освоения Арктики
01.02.2016
Военнослужащие подразделений ПВО Восточного военного округа приступают к освоению ЗРК «Тор-М2У»
23.11.2015
"Универсальный боец"
19.12.2011
Стражем белорусского неба становится ЗРК «ТОР-М2»
21.04.2009
Минск попросил у Москвы "Искандеры" и С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму