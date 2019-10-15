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15.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии частично отменило запрет на закупки у компании Pilatus

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Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in.

ЦАМТО, 14 октября. Минобороны Индии с 7 октября частично отменило годичный запрет на ведение бизнеса с компанией Pilatus. При этом оговаривается, что швейцарский производитель должен выполнить ряд условий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ВВС Индии теперь могут получить доступ к запасным частям и технической поддержке парка из 75 учебно-тренировочных самолетов PC-7 Mk.2. Для этого ВВС Индии должны в течение следующих трех или четырех месяцев получить от Pilatus гарантию "среднего времени наработки на отказ" и как можно скорее добиться успеха в подписании соглашения о последующей технической поддержке парка PC-7. Министерство обороны также требует, чтобы компания Pilatus немедленно выполнила договорные обязательства, а также оставшиеся обязательства, связанные с компенсационной программой, поскольку установленный для этого период времени уже истек.

Продолжающееся расследование в отношении Pilatus не затрагивает данное решение. Как отмечается, отмена запрета не окажет влияния на действия следственных органов.

12-месячный запрет на ведение дел с Pilatus был наложен в июне 2019 года после того, как Центральное бюро расследований Индии опубликовало отчет о расследовании предполагаемых нарушений в сфере оборонных закупок. В то же время, по информации Министерства обороны, другие службы проводят собственное расследование в отношении Pilatus.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении Pilatus было инициировано в связи с предполагаемым участием посредников при заключении контракта на поставку УТС PC-7 ВВС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2012 года Министерство обороны Индии заключило с компанией Pilatus контракт стоимостью 557 млн. франков (37,27 млрд. рупий) на поставку ВВС Индии 75 турбовинтовых PC-7 Mk.2, предназначенных для замены устаревших УТС HPT-32 "Дипак", эксплуатация которых была прекращена в августе 2009 года. Контракт также предусматривал продажу наземной системы подготовки и обслуживание поставленного оборудования. Соглашение содержало опцион на поставку дополнительных УТС, который не был реализован.

Первый самолет PC-7 Mk.2 был передан ВВС Индии в феврале 2013 года. Компания завершила поставку всех УТС в ноябре 2015 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Швейцария
Продукция
PC-7
Компании
Pilatus Aircraft
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