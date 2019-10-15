Кандидаты на контрактную службу в России

Желающие заключить контракт с Минобороны ознакомились с условиями

В октябре в Центральном военном округе была организована информационно-агитационная акция "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!", которая прошла в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан.

На различных площадках праздничного мероприятия проводились показательные выступления военнослужащих войск специального назначения по рукопашному бою, рот почетного караула, осуществлялась разборка и сборка оружия, демонстрировалась военная и специальная техника.

Медицинский модуль для проведения экспресс-обследования граждан с целью освидетельствования врачами состояния здоровья, физического развития и психологической устойчивости для определения годности к военной службе был установлен совместно с мобильными пунктами отбора на военную службу по контракту, который заключается только при условии, что гражданин признан годным к службе, либо годным с незначительными ограничениями.

Пожелания о должности, специальности и регионе прохождения службы сообщаются на пункте отбора. Первичный контракт с поступающим на воинскую службу в качестве солдата, служащего морского флота, сержанта или старшины может заключаться на 3 года, и на 5 лет, если поступающий имеет воинское звание прапорщика, мичмана или офицера. В дальнейшем возможно продление вплоть до предельного возраста пребывания на службе. Для уволенных в запас граждан, имеющих намерение поступить на военную службу по контракту во время чрезвычайных обстоятельств, срок может составить от 6 месяцев до 1 года. Иностранные граждане по истечении срока первого контракта и в случае отсутствия российского гражданства увольняются с военной службы. От звания и учетной специальности зависит денежное вознаграждение. По данным МО РФ по состоянию на 2019 год минимальный размер довольствия для рядового-стрелка без выслуги составил 23400 руб. в месяц, а старшина и командир взвода с выслугой до 25 лет получал до 70000 руб. ежемесячно. СМИ также сообщают об увеличении денежного довольствия с 1 октября и на начальном этапе военнослужащие будут получать 30 тыс. рублей. Служба, связанная с угрозой для жизни военных и проходящая в горячих точках, к которым относят страны с продолжающимися до настоящего времени боевыми столкновениями, такие как Украина, Сирия, Афганистан, Ливия, Ирак, оплачивается намного выше. Всем военнослужащим предоставляется социальный пакет, включающий гарантии по жилищному и медицинскому обеспечению, преимущественному праву на поступление после увольнения с военной службы в государственные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, бесплатному проезду к новому месту службы и один раз в год к месту проведения отпуска для удаленных районов РФ, а также получению пенсии при условии наличия выслуги 20 и более лет.

Подготовка контрактников ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, которые в последствии могут пригодиться и на "гражданке". Осуществляется повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки, позволяющие на военной службе грамотно и профессионально эксплуатировать сложнейшую военную технику.

Главное отличие контрактников от призывников состоит в том, что заключение контракта на военную службу в ВС РФ - добровольный и осознанный выбор, служба дает возможность проявить свой профессионализм при выполнении конституционно закрепленной обязанности по защите Отечества.

Контракт с МО могут заключить военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва высшее или среднее профессиональное образование, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев; граждане, пребывающие в запасе, мужчины, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование, женщины, не пребывающие в запасе, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, находящиеся на территории РФ на законных основаниях.

Ирина Дронина