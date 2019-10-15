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15.10.2019
Военное обозрение

СМИ: Новая американская торпеда обратит ВМФ России в бегство

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ВМС США работают над новой модификацией торпеды Mark 48. Это оружие предназначается для подводных лодок и необходимо для поражения надводных и подводных целей на больших дальностях. Основные подробности проекта оставались секретными, но представители флота раскрыли некоторые его детали.

Источник изображения: https://www.navy.mil/

Дальнейшее развитие торпеды Mark 48 позволяет ВМС повысить боевые качества подлодок. Это необходимо в связи с развитием флотов России и Китая. Страны, являющиеся основными геополитическими конкурентами США, активно развивают свои подводные силы. Именно их подлодки могут считаться наиболее вероятными целями для Mark 48. И новая торпеда определенно заставит вероятного противника бежать с поля боя.

Процесс создания новой модификации оружия шел одновременно с модернизацией готовых изделий, имеющихся в арсеналах. Обновлению подлежат торпеды Mark 48 Mod 6, принятые на вооружение в 1997 г. Модернизацию осуществляла компания Lockheed. Ее проект предусматривает замену приборов навигации, установку широкополосной акустической головки самонаведения и т.д. После установки новых устройств торпеда версии Mod 6 соответствует модификации Mod 7.

Также закупаются комплекты обновления торпед Mark 48 Mod 7, в состав которых входят новые вычислительные средства с повышенной производительностью, новое программное обеспечение и т.д. Улучшенная аппаратура отличается более высокой стойкостью к средствам постановки помех. Кроме того, приняты меры по снижению физических полей движущейся торпеды.

В "Локхид" занимаются разработкой новой модификации Mark 48, главным отличием которой становится аппаратура наведения Common Broadband Advanced Sonar System. Система CBASS работает в более широком диапазоне частот и более эффективно производит поиск и нацеливание. Также предусмотрена модернизация двигательной установки.

Поставки модернизированных и новых торпед осуществляются по договору между ВМС США и Lockheed. Контракт на пять лет предусматривает производство ок. 250 единиц оружия и комплектов модернизации. Производитель способен ежемесячно поставлять 20 комплектов аппаратуры, монтаж которой осуществляется силами ВМС.

Торпеда Mark 48 имеет калибр 21 дюйм (533 мм) и длину 5,8 м. Масса изделий поздних модификаций – более 1600 кг. Максимальная скорость – 55 узлов. Дальность хода – до 50 км. Обеспечивается работа на глубинах не менее 1200 футов. К цели доставляется заряд массой 290 кг. Mark 48 состоит на вооружении США и нескольких зарубежных стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
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