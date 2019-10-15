Франция начала производство тяжелых авиабомб

Франция станет менее зависимой от США в сфере обороны.

В пригороде Валансьена (регион О-де-Франс) начал работу завод по производству тяжелых авиабомб, сообщает Warspot со ссылкой на газету La Tribune.

В 2011 году единственный производитель тяжелых бомб SAMP (Societe des Ateliers Mecanique de Pont-sur-Sambre) свернул производство. С тех пор авиабомбы во Франции не производились, а оперативные потребности покрывались импортом из США.

Новым производителем тяжелых бомб станет компания Rafaut. Завод, в постройку которого было инвестировано €23 млн, уже начал работу. На новом объекте будут производиться авиабомбы типа MK 81/MK 82/MK 83/MK 84 и другие.

Фото: авиабомбы Mk 84 (defenseworld.net)