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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

Турция и США объединились для совместного полета над Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Полет будет выполнен на турецком самолете наблюдения СН-235 с аэродрома Кубинка. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Проекты
Ядерный щит
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