Турция и США объединились для совместного полета над Россией

В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Полет будет выполнен на турецком самолете наблюдения СН-235 с аэродрома Кубинка. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.