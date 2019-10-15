Турция и США объединились для совместного полета над Россией
Источник изображения: vpk-news.ru
В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полет над территорией России.
Полет будет выполнен на турецком самолете наблюдения СН-235 с аэродрома Кубинка. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Отмечается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
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