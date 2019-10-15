Не сдержат Россию: в норвежских F-35 нашли дефект

В предназначенных для "сдерживания" РФ норвежских F-35 нашли изъян

Норвежские истребители 5-го поколения F-35A Lightning II, предназначенные для "сдерживания" России, пока не могут заступить на службу. Причина - недостаточно надежный тормозной парашют.

Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News. Издание утверждает, что он нуждается доработке, поскольку в настоящее время не соблюдается одно из главных требований: на 10 тыс. раскрытий тормозного парашюта предусмотрено не более одной нештатной ситуации. Как отмечает издание,

летные испытания начались в 2018 году и продемонстрировали несоответствие изделия предъявляемым к нему требованиям.

К тому же усовершенствованный опытный образец тормозного парашюта, который был изготовлен с учетом поступивших замечаний и протестирован в начале текущего года, будет проверен только в феврале 2020 года. С наибольшей долей вероятности завершение всех работ придется на зимний сезон 2021-2022 годов.

"Россия наращивает свои противовоздушные возможности на Кольском полуострове, полосе суши на своем северо-западном фланге, граничащем с Норвегией и Финляндией, и Норвегия видит возможность использовать для сбора информации при охоте за подводными лодками F-35 и [противолодочный самолет] P-8 Poseidon - глазами и ушами НАТО на Крайнем Севере", - указали в статье.

Издание уточнило, что сам по себе норвежский F-35A Lightning II предназначен лишь для решения стратегических задач сдерживания. В сложных географических и климатических условиях Норвегии характеристики истребителя превзошли ожидаемые, подчеркнули в материале.

332-я эскадрилья ВВС Норвегии с F-35A Lightning II в начале марта впервые провела практические пуски ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Видео этого испытания опубликовали на YouTube вооруженные силы страны.

К настоящему времени Норвегия профинансировала покупку 40 из 52 F-35 Lightning II.

Первые самолеты поставили стране в ноябре 2017 года, а требования к ним норвежские военные сформулировали еще в ноябре 2008 года. Эти истребители ВВС Норвегии отличает наличие тормозного парашюта, который позволяет совершать посадку на обледенелых полосах. Кроме того, у них есть системы воздушной дозаправки, при которой используется шланг, а не штанга.

F-35 Lightning II - второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба этих самолета разрабатывает компания Lockheed Martin.

Учитывая, как часто в F-35 обнаруживаются дефекты, истребители далеки от совершенства. Пентагон 1 февраля и вовсе сообщил о критических проблемах, передавало издание Defense News со ссылкой на доклад ведомства.

При проведении испытаний самолета военные решили, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может прослужить только 2,1 тыс. летных часов, а это составляет всего лишь четверть ожидаемого срока службы в 8 тыс. часов. То есть часть самолетов, стоимость каждого из которых оценивается почти в $100 млн, придется списать уже в 2026 году.

Претензии у экспертов возникли и к F-35A. Они назвали точность встроенного в них пулемета неприемлемой и не соответствующей прописанным в контракте техническим стандартам.

О серьезных программных ошибках воздушного судна сообщил генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер. "Автономная логистическая информационная система (ALIS), разработанная компанией Lockheed Martin и предназначенная для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, все еще не работает должным образом", - обратил внимание он.

В отделе по эксплуатационным испытаниям и оценке министерства обороны США при этом подчеркнули, что предоставляемая ALIS информация зачастую неполная или совершенно неверная, а исправление данных отнимает много времени.

Таким образом, полеты либо переносятся, либо вовсе отменяются.

По словам специалистов, "в стрессовых условиях" это может отрицательно повлиять на способность пилотов быстро реагировать на противника. Более того, есть еще одно несовершенство системы, на которое обратили внимание эксперты: зачастую автоматизированные функции требуют ручного ввода.

Лидия Мисник